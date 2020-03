Je me sens tellement inutile. Je ne sais pas à quel tournoi je me prépare

Tennis – La joueuse de tennis belge Kirsten Flipkens a exprimé sa frustration face à la situation actuelle concernant le calendrier du tennis dans un tweet qu’elle a publié sur son compte sur les réseaux sociaux. Flipkens écrit: “Je me sens si inutile. Pour quel tournoi est-ce que je me prépare? Pour Gudalajara? Pour Miami? Pour Roland-Garros? Pour quoi? Aussi, si le tournoi de Guadalajara se déroule, est-ce que je veux y aller? Je ne le fais pas” t Je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer en Belgique par la suite avec toutes les rumeurs que nous entendons sur la fermeture des frontières? »Le Belge prévoyait de se rendre à Gudalajara, au Mexique, pour la WTA 125K là-bas, qui a même élargi son tirage au sort à partir de 32 joueurs à 56 joueurs mais il y a plusieurs rapports que les tournées de tennis seront fermées pour les 6 à 10 prochaines semaines pour contenir l’épidémie de COVID-19 avec une sorte d’annonce prévue jeudi.

Le joueur de tennis n ° 1 mondial Novak Djokovic est déjà retourné en Europe, ce qui signifie très probablement que le Miami Masters est presque certainement annulé. La situation de Flipkens est la même pour la plupart des joueurs de la tournée actuellement, qui n’ont aucune idée de la situation actuelle et de sa durée.

Je me sens si inutile !! Pour quoi pratiquons-nous? Pour Guadalajara? Pour Miami? Pour le French Open? Pour quoi? 😑 Aussi, SI Guadalajara est un go .. Est-ce que je veux y aller? Je ne sais pas si je peux rentrer en Belgique avec de plus en plus de rumeurs sur la fermeture des frontières ?? – Kirsten Flipkens (@FlipperKF) 12 mars 2020