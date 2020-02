“Je me sens très petit à côté de Bill Gates” – Roger Federer

Le co-fondateur de Microsoft Bill Gates est largement connu pour ses travaux révolutionnaires dans le domaine de la technologie. Et Roger Federer est reconnu pour son tennis gracieux qui oblige de nombreux adeptes de tennis à suivre le sport en profondeur.

Federer et Gates partagent un sympathique, mais ils semblent n’avoir rien en commun. Cependant, leur dévouement sans fin envers la philanthropie, leur acte de redonner et leur conception du bien-être de la société les rapproche.

Le numéro trois mondial, Roger Federer, est prêt à jouer contre son rival rival Rafael Nadal lors d’un événement d’exposition record au Cap, en Afrique du Sud.

Avec Nadal, la légende suisse partagera le court de tennis avec le magnat des affaires américain Bill Gates dans la série «Match for Africa». Le comédien Trevor Noah fait également partie de l’événement de collecte de fonds.

Bill Gates et Roger Federer

«C’est très stimulant de passer du temps avec des gens aussi brillants que Bill Gates. Je me sens très petit à côté de Gates, mais je peux apprendre beaucoup. Ces rencontres m’amènent plus loin. Mais vous devez écouter attentivement, être très attentif, comprendre rapidement », a déclaré Federer à Simon Graf de Tages-Anzeiger.

Les idéologies philanthropiques de Roger Federer et Bill Gates

Le «Match for Africa» recueille des fonds de la Fondation Roger Federer (basée principalement en Afrique). La fondation du magicien de tennis a eu un impact sur la vie d’un million d’enfants vivant dans la misère.

La Fondation Bill & Melinda Gates de Gates est probablement le plus grand organisme de bienfaisance privé au monde. Grâce à sa fondation, le milliardaire Gates a fait don d’une somme d’argent considérable à divers organismes de bienfaisance et programmes de recherche scientifique. Et sa fondation est l’un des partenaires financiers de la fondation Federer.

Gates a joué deux fois avec Federer pour la série «Match for Africa». Le premier était à Seattle, Washington en 2017 et le second à San Jose, Californie en 2018. Maintenant en 2020, Gates vole depuis les États-Unis jusqu’en Afrique du Sud pour l’événement de collecte de fonds florissant de Federer.

Roger Federer et Bill Gates

Connexions sud-africaines de Federer

Les racines du Suisse Roger Federer remontent à l’Afrique du Sud. Sa maman, Lynette Federer, est originaire de cette nation. Il détient également la nationalité sud-africaine.

«Je suis toujours heureux d’aller en Afrique parce que je n’y ai pas passé assez de temps au cours des 20, 25 dernières années. Mais je ne peux être nulle part. Quand j’arrive en Afrique du Sud, il y a une grande attente. C’est un sentiment spécial que je ne peux pas décrire exactement », a ajouté Federer.

Vendredi, un public record de plus de 50 000 fans de tennis se rendra à l’épreuve de force «Fedal» au Cap, suivi d’un match de tennis en double entre Federer-Gates vs Nadal-Noah.