Je me sens très petit par rapport à Bill Gates mais je peux apprendre beaucoup

La superstar du tennis suisse Roger Federer a été extrêmement humble en se comparant au milliardaire philanthrope Bill Gates. Federer, 38 ans, fera équipe avec Gates pour jouer un match de charité en double ce vendredi en Afrique du Sud. Federer et Gates affronteront le numéro un mondial

Rafael Nadal et The Daily Show accueillent Trevor Noah au Cap. «C’est très stimulant de passer du temps avec des gens aussi brillants que Bill Gates. Je me sens très petit à côté de Gates, mais je peux apprendre beaucoup. De telles rencontres m’amènent plus loin.

Mais vous devez écouter attentivement, être très attentif, comprendre rapidement “, a déclaré Federer exclusivement à Simon Graf de Tages-Anzeiger. Federer jouera également un match de charité en simple contre son ancien rival Nadal. La mère de Federer est née en Afrique du Sud et il veut jouer un match là-bas avant qu’il ne l’appelle une carrière.

“Je suis toujours heureux d’aller en Afrique parce que je n’y ai pas passé assez de temps au cours des 20, 25 dernières années. Mais je ne peux être nulle part. Quand j’arrive en Afrique du Sud, il y a une grande anticipation. sentiment spécial que je ne peux pas décrire exactement “, a ajouté Federer.