“Je me sens vraiment privilégiée” de partager un court avec Kim Clijsters, déclare Johanna Konta après avoir battu la Belge

Johanna Konta a franchi le cap en 2020 en battant Kim Clijsters à l’Open de Monterrey, puis a déclaré “c’est bien d’avoir” l’ancien n ° 1 mondial de retour sur le WTA Tour.

Ayant perdu ses matchs d’ouverture lors de ses trois premiers tournois de l’année, c’était une quatrième chance pour Konta car elle a obtenu une solide victoire 6-3, 7-5 contre Clijsters, qui ne jouait que son deuxième match depuis qu’il a fait un retour.

Le Britannique No 1 a éclaté lors des septième et neuvième matchs du premier set, puis a réclamé une pause solitaire dans le match 12 du deuxième set.

“En tant que jeune joueur, je n’ai jamais pensé que je pourrais jouer contre Kim Clijsters dans ma carrière”, a déclaré Konta, deuxième tête de série après la victoire. «Je me sens vraiment privilégié et honoré de partager le terrain avec un tel champion. C’est agréable de la retrouver. “

Elle a ajouté: «C’était très difficile. C’est une frappeuse de balle incroyable. Sa capacité à faire des choses avec le ballon a fait d’elle une multiple championne du Grand Chelem. C’est pourquoi elle a pu revenir et jouer, dans son deuxième match après sept ans, à un niveau comme celui-ci. Ce n’est pas exactement une chose de tous les jours, c’est sûr. Je me sens tellement honoré de l’avoir jouée et très heureux de ma performance. »

Il n’y aura pas d’affaire entièrement britannique au deuxième tour puisque Heather Watson, qui a remporté le titre d’Acapulco il y a quelques jours, a été battue par Tatjana Maria avec l’Allemande gagnante 7-6 (7-4), 3-6, 7- 5.

La tête de série Elina Svitolina a progressé alors que l’Ukrainienne a devancé Danka Kovinic avec une victoire de 6-3, 6-2.

“Pour moi, l’objectif est de gagner le tournoi”, a déclaré Svitolina. “Je vais essayer de faire de mon mieux, essayer de récupérer et d’être prêt pour chaque match.”

Elle a poursuivi: «Vous devez être prêt. Il n’y a pas de match facile. “

La qualification suivante est Olga Govortsova, qui a battu la chanceuse perdante américaine Caroline Dolehide 3-6, 6-2, 6-1.

