“Je me sentais bien” – Andy Murray est vidé de nouveaux problèmes de blessures

L’ancien n ° 1 mondial, Andy Murray, ne sait pas quand il reviendra à l’action après avoir été mis à l’écart de la tournée depuis novembre. Cependant, son envie de rejouer le Grand Chelem le pousse à faire son dernier retour.

Murray a participé pour la dernière fois en simple à un tournoi majeur de l’Open d’Australie 2019. Il visait un retour à l’Open d’Australie de cette année. Cependant, il a dû se retirer de l’événement en raison de sa dernière blessure et il y a maintenant des doutes sur son retour au Grand Chelem. La seule chose certaine, c’est que Murray n’est pas encore prêt à abandonner l’espoir.

“Je veux rejouer au Slams”: Andy Murray

Le triple vainqueur du Grand Chelem a été vidé de manquer l’Open d’Australie 2020. Il rêve de jouer à nouveau le Grand Chelem après avoir raté de jouer en simple dans les trois dernières tournois majeurs.

«Je veux rejouer au Slams. C’est ce que j’ai manqué ces dernières années. Manquer l’Open d’Australie pour moi cette année a été difficile. À la fin de la saison dernière, je commençais à bien jouer, je me sentais bien et c’est arrivé », a déclaré Murray à la BBC.

“Il faudra juste voir”: Murray

Le joueur de 32 ans vient juste de reprendre l’entraînement après avoir été exclu du circuit ATP en raison de contusions sur son os pelvien. Il peut avoir besoin d’une opération pour retirer la croissance osseuse associée à la chirurgie. Cependant, il ne s’est pas complètement exclu de l’Open de Miami, qui se déroule du 23 au 30 mars.

“Je suis devenu assez pessimiste sur les délais, les problèmes et tout ça à cause de ce qui s’est réellement passé et de ce qui m’a été dit”, a-t-il ajouté. «Je ne veux pas dire que je serai certainement à Miami, mais il y a aussi la possibilité que je doive faire quelque chose. Nous devrons simplement voir. ”

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion