“Je me sentais bien”, déclare Roger Federer après avoir remporté la victoire n ° 98 à l’Open d’Australie

Roger Federer est à deux victoires d’un siècle de victoires en match à l’Open d’Australie après avoir battu confortablement Steve Johnson lors de son premier match en 2020.

Jouant pour un septième titre à Melbourne Park, Federer n’avait pas vraiment besoin d’atteindre la vitesse supérieure à Rod Laver Arena contre l’Américain alors qu’il gagnait 6-3, 6-2, 6-1 en moins d’une heure et 30 minutes.

Le jeu a été suspendu pendant 10 minutes dans le premier set, mais cela n’a pas ralenti le mastodonte du Federer.

Le 20 fois vainqueur du Grand Chelem a éclaté lors du deuxième match du premier set, puis a pris une avance d’un set alors que c’était une histoire similaire dans le deuxième set alors qu’il prenait une avance de 4-0 avant deux autres pauses dans le troisième. lui a remis la victoire.

«Cela nous a donné l’occasion de nous réunir et de soutenir le pays qui en a tant besoin», a déclaré @rogerfederer à propos de l’événement #Rallyforelief après sa victoire 1R. 💞 # AusOpen | # AO2020 pic.twitter.com/H3Jv6OlFUY

– #AusOpen (@AustralianOpen) 20 janvier 2020

Le Suisse affrontera soit le joker japonais Tatsuma Ito, soit le chanceux perdant indien Prajnesh Gunneswaran au deuxième tour.

«Je me sentais vraiment bien. Je me suis entraîné très dur, comme je le fais toujours, et heureux de ne pas avoir de revers (de blessure) (hors saison) », a déclaré la troisième tête de série de 38 ans.

«Je suis heureux, j’ai bien joué à l’entraînement et heureux que cela se soit également montré sur le terrain.»

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.