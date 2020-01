Je me sentais comme si j’étais un peu bizarre un peu

Ash Barty est devenue un modèle pour les jeunes Australiens et elle a embrassé le rôle de tout cœur même si elle est devenue la tête d’une campagne Tennis Australie pour encourager plus de filles à jouer au tennis. La campagne, qui s’intitule “Jouez à votre façon”, fait partie d’une contribution du gouvernement fédéral de 12 millions de dollars pour accroître les opportunités pour les filles dans le tennis et essayer de s’assurer qu’elles restent impliquées dans le sport.

S’adressant à Tennis Australia, Barty a déclaré: «Peu importe que vous soyez un professionnel, que vous grandissiez à l’école ou que ce soit au niveau local. Il y a des opportunités pour chaque fille, partout dans le pays, partout dans le monde et je pense que c’est la plus belle chose à ce jour.

Vous apprenez à en profiter et c’est avant tout que nous pratiquons ce sport. C’est un jeu. C’est censé être amusant ». Barty a également parlé de certains des défis auxquels elle a été confrontée en tant que jeune joueur. “Certains de mes obstacles étaient que je ne me sentais pas comme si je m’intégrais.

Mes deux sœurs ont emprunté une voie académique et je me sentais un peu bizarre un peu ». Barty dit que son conseil aux filles et à quiconque en général est de profiter du voyage. “D’abord et avant tout, c’est en profiter.

Profitez des moments difficiles, profitez des grands moments et je pense que vous apprenez à travailler dur. Chacun a ses propres barrières qu’il a l’impression de franchir, mais il est important d’essayer de continuer à ébrécher chaque jour, de continuer à travailler dur et de créer son propre chemin ».

