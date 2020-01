Je me sentais un peu stupide en retournant les services de Milos Raonic

Le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas a admis qu’il n’avait pas de réponse pour le match de Milos Raonic après sa défaite face aux gros joueurs à l’Open d’Australie vendredi. Raonic, classé n ° 35 au monde, a remporté une victoire surprise en deux sets contre No.

6 Tsitsipas 7-5 6-4 7-6 (2) pour atteindre les huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Le Canadien a mis en place une clinique de service alors qu’il a tiré 19 as, a remporté 88% de ses premiers points de service et n’a accordé aucune chance de point de rupture au champion Nitto ATP Finals 2019.

“C’est assez difficile. Il joue des coups droits de partout sur le terrain, et vous ne savez pas vraiment où vous devez vous tenir exactement, car il est tellement rapide et se retourne, frappant ces coups droits”, a déclaré Tsitsipas après le match, selon le Circuit ATP.

«Servir est super, l’un des meilleurs du jeu. Je me sentais un peu stupide en retournant ses services. J’avais l’impression d’être lent. Mon attente n’était pas là. “Tsitsipas, qui a disputé sa première demi-finale du Grand Chelem à Melbourne Park il y a un an, espérait aller encore plus loin cette année et potentiellement remporter son premier titre de Grand Chelem.