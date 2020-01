«Je me suis blessé à la main en jouant à des jeux vidéo»

N ° mondial 10 Gael Monfils a fait les derniers préparatifs avant le premier Grand Chelem de la saison, se préparant pour la 15e campagne de l’Open d’Australie. Pratiquant avec une main droite enflée à Melbourne, Gael a révélé qu’il s’était blessé le mois dernier en jouant à des jeux vidéo au lit, ressentant une douleur instantanée et obtenant des conseils pour prendre le plus de repos possible.

Avec l’Open d’Australie qui approche à grands pas, Monfils ne peut pas rester à l’écart du terrain mais ses séances d’entraînement ne sont pas intenses comme il l’aurait voulu, luttant pour frapper des volées et même devant prendre une journée de repos après des entraînements difficiles et exténuants.

Le Français a disputé deux matchs en 2020 jusqu’à présent, battant Cristian Garin avant de subir une nouvelle défaite contre Novak Djokovic à la Coupe ATP, sautant le reste de l’action et espérant revenir à 100% avant son premier match à Melbourne contre Yen-Hsun Lu qui n’a pas joué depuis mai 2018.

En 2019, Monfils a remporté le titre à Rotterdam et a accédé à la demi-finale à Montréal et au quart de finale à l’US Open, gagnant suffisamment de points pour terminer dans le top 10 pour la première fois depuis 2016. Il a marqué 26 victoires à l’Open d’Australie jusqu’à présent, passant le troisième tour à trois reprises et utilisant un tirage favorable pour atteindre le quart de finale en 2016, s’inclinant face à Milos Raonic en quatre sets.

“Je jouais à un jeu vidéo dans ma chambre et j’ai frappé ma main droite contre la tête de lit”, a expliqué Monfils. «Le vrai traitement serait le repos, mais comme je ne peux pas, j’ai pris des anti-inflammatoires et mis de la glace dessus.

Ça s’améliore; Je me sens plutôt positif même si je dois prendre un jour de congé après quelques séances d’entraînement importantes et difficiles. ”