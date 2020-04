“Je me suis juste retrouvé à ne pas apprécier ce que j’aimais”

Battre l’ancienne numéro un mondiale Venus Williams à 15 ans à Wimbledon a également un prix à payer. Coco Gauff, qui, après cette victoire sensationnelle le 1er juillet 2019, a rapidement grimpé le classement mondial du tennis féminin jusqu’au top 50, la première de 15 ans à réussir, a révélé qu’elle souffrait de dépression.

«Je me suis toujours demandé à quel point ma vie serait meilleure ou pire sans le tennis. Avec ce que ce sport m’a apporté, je ne peux pas imaginer que ma vie serait meilleure sans », a-t-elle écrit. «Parfois, je me trouvais trop occupé à me comparer aux autres.

La plupart de mes amis vont au lycée normal. J’avais l’impression qu’ils étaient toujours aussi heureux d’être «normaux». Pendant un moment, j’ai pensé que je le voulais, mais j’ai réalisé que, tout comme les médias sociaux, tout le monde n’est pas aussi heureux que ce que vous voyez dans leurs publications.

Il m’a fallu environ un an pour surmonter cette idée. Encore une fois, mes résultats étaient toujours bons, donc cela n’avait pas grand-chose à voir avec le tennis. Je n’étais tout simplement pas content de jouer de toute façon. Mes parents ont fait un excellent travail pour s’assurer que je fais des choses d’enfance «normales» ».

«Tout au long de ma vie, j’ai toujours été le plus jeune à faire des choses, ce qui a ajouté un battage médiatique dont je ne voulais pas. Cela a ajouté cette pression dont j’avais besoin pour bien faire vite. Une fois que j’ai laissé tomber tout ça, c’est quand j’ai commencé à avoir les résultats que je voulais.

Juste avant Wimbledon, en remontant vers 2017/18, j’avais du mal à savoir si c’était vraiment ce que je voulais. J’ai toujours eu les résultats, donc ce n’était pas le problème, je me suis retrouvé à ne pas apprécier ce que j’aimais “- a ajouté Coco.