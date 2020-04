Je me suis trompé plusieurs fois sur les qualités de retour de Serena

Dieter Kindlmann, l’entraîneur actuel de l’ancienne n ° 1 mondiale Angelique Kerber, se dit ouvert à l’idée d’entraîner des hommes à l’avenir, ayant travaillé avec plusieurs joueurs de la WTA dans le passé. Après sa retraite du circuit ATP, il a été le partenaire de frappe de Maria Sharapova avant de devenir entraîneur d’Anastasia Pavlyuchenkova, Laura Robson, Madison Keys et travaille maintenant avec Kerber.

Dans une interview accordée à Tennisnet.com, Kindlmann, qui était lui-même un ancien pro de l’ATP, a déclaré: “Bien sûr, à un moment qui pourrait être envisageable. J’aime le sport du tennis. J’aime beaucoup les sports féminins, j’ai fait mes expériences Là.

Par contre, j’ai été actif avec des hommes pendant 30 ans (alors qu’il était pro sur l’ATP Tour). C’est toujours important pour moi: je veux rendre les joueurs qui me font confiance meilleurs et plus performants. “En parlant de son parcours de joueur à entraîneur, Kindlmann dit:” Il était toujours clair pour moi qu’après ma carrière je commencerais à l’Association bavaroise de tennis.

C’est ainsi que ça s’est passé après que j’ai dû m’arrêter à 30 ans parce que j’avais trop de chirurgies de l’épaule. J’ai eu une grande transition en tant qu’entraîneur de tournée à la Bavarian Tennis Association. J’étais très heureux là-bas. Je ne voulais plus voyager autant et montrer quelque chose aux jeunes joueurs.

Après trois mois avec l’association, le destin a frappé sous la forme d’un appel de Thomas Högstedt. Je l’ai connu de son séjour à Oberhaching. Thomas m’a demandé si je pouvais intervenir en tant que partenaire de frappe de Maria Sharapova pendant deux mois. Après avoir convenu avec l’association et accepté que je puisse revenir par la suite, j’ai dit oui.

C’était une nouvelle expérience pour moi, à l’époque je n’avais aucune idée du tennis féminin. Et puis deux mois sont devenus trois ans au cours desquels j’étais le partenaire d’entraînement de Maria Sharapova. Et tout mon plan que j’avais après ma carrière a changé.

Et j’ai également eu la chance que la transition du partenaire de frappe à l’entraîneur de Pavlyuchenkova se déroule si bien. “Interrogé sur la possibilité que Serena Williams remporte un autre tournoi majeur, Kindlmann dit que ce serait difficile pour l’Américaine si la saison est annulée, mais admet qu’il a également eu tort à son sujet dans le passé.

“Je n’ai jamais pensé que Serena pouvait si bien jouer au tennis à un âge aussi avancé. Mais si nous devons vraiment prendre une autre année de congé maintenant, elle a déjà 39 ans. Et les longues interruptions ne sont pas bonnes pour elle parce que vous ne savez pas combien elle s’entraîne en attendant.

Lors des finales majeures perdues, il a été remarqué qu’elle voulait absolument gagner et semblait donc tendue. Ce qui est extrêmement humain. Je me suis trompé à plusieurs reprises sur les qualités de retour de Serena Williams. Je suis très excité de voir où ira son voyage. En tout cas, c’est quand même bien pour le tennis qu’elle soit toujours là. ”