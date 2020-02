“Je m’en fiche si je termine derrière Roger Federer, Djokovic en course majeure”

N ° mondial Rafael Nadal a parcouru tout un parcours jusqu’à présent en 2020, en participant à l’ATP Cup et à l’Open d’Australie et en visitant le Koweït et l’Afrique du Sud pour diffuser encore plus son héritage. Le champion à 19 reprises a été finaliste de la Coupe ATP avec l’Espagne et quart de finaliste à Melbourne avant d’ouvrir sa deuxième Rafa Nadal Academy au Koweït.

Deux jours plus tard, l’Espagnol a joué contre Roger Federer au Cap devant 51954 personnes, établissant le record du monde et rentrant chez lui à Majorque pour se reposer avant l’événement ATP 500 à Acapulco qui se déroule la semaine prochaine.

Rafa aura l’occasion de rattraper le record majeur de Roger Federer à Roland-Garros, à seulement un (20-19) devant le Suisse et cherchant à l’égaler ou même à le dépasser d’ici la fin de la saison. Néanmoins, Nadal n’est pas obsédé par cette course GOAT avec Novak Djokovic ou Roger Federer, faisant de son mieux pour terminer sa carrière devant les deux, mais acceptant également le fait qu’il pourrait être troisième sur cette liste exclusive.

Il essaie de jouer à 100% à chaque événement auquel il participe, poursuivant certains objectifs personnels et espérant se battre pour la médaille à Tokyo s’il reste en bonne santé au cours des prochains mois. “Roger Federer, Novak Djokovic et moi avons un groupe WhatsApp, nous faisons le même genre de travail depuis des années maintenant et nous aimons tous beaucoup le tennis; nous avons également la responsabilité de promouvoir notre sport de la bonne manière, en essayant de prendre se soucient de choses qui pourraient amener le tennis à un niveau supérieur.

Nous ne plaisantons pas beaucoup sur notre bilan du Grand Chelem. Nous avons tous fait des maigres sur notre chemin; J’aimerais finir avec plus de tournois du Grand Chelem que quiconque, mais c’est quelque chose qui ne m’obsède pas du tout. Je suis super content de ma carrière de tennis et la vie continuerait si Roger ou Novak, ou les deux, terminaient devant moi dans cette course.

Dans dix ans, cela ne rendra pas ma vie plus ou moins heureuse; J’essaie juste d’apprécier ce que je fais. Je n’aime pas parier et je ne peux pas prédire qui finira au sommet, je fais partie de ce processus et je m’en fiche beaucoup.

Je fais de mon mieux pour me préparer pour chaque tournoi du calendrier; Les Jeux Olympiques sont l’événement sportif le plus important et j’espère être prêt pour Tokyo et faire partie d’autres Jeux Olympiques. Je suis excité à ce sujet et voyons comment les choses se passent dans les deux prochains mois. Je suis passionné par toute la saison, en espérant pouvoir poursuivre mes objectifs personnels. ”