“Je m’en fiche vraiment” – Rafael Nadal répond à Nick Kyrgios en l’imitant à l’Open d’Australie

Rafael Nadal et Nick Kyrgios ne sont pas vraiment les meilleurs amis. De temps en temps, leurs différences reviennent au premier plan, explicitement ou implicitement. En fait, Kyrgios a affirmé dans le passé que Rafa était son opposé polaire.

L’Open d’Australie a été le témoin de cette rivalité intéressante. Après avoir écopé d’une pénalité pour avoir pris trop de temps, Kyrgios a fouillé sauvagement l’arbitre espagnol en imitant le style de service de Rafael Nadal.

Après son match, Rafael Nadal a commenté les actions de Kyrgios. Voyons comment Rafa a répondu.

Qu’a dit Rafael Nadal?

On a demandé à Rafael Nadal après le match s’il était à l’aise avec l’Australien imitant son action de service.

La star espagnole était typiquement indifférente à la situation. Voici ce que Rafa avait à dire sur l’incident-

“Je m’en fiche vraiment. Je suis ici pour jouer au tennis. Honnêtement, je m’en fiche du tout. C’était drôle, bon. C’est ça.”

Il semble que Rafael Nadal ne s’intéresse pas vraiment à tout type d’engagement avec la star australienne controversée. Rafa veut se concentrer sur son jeu pour l’instant et tout autre badinage ne servira qu’à le distraire. L’année 2020 est très importante pour lui et peut consolider sa carrière de meilleure star du tennis de tous les temps en dépassant le record du Grand Chelem de Roger Federer.

Cependant, les deux stars ont un passé riche en histoires. Regardons de plus près.

Quelle est l’histoire entre Nadal et Kyrgios?

L’année dernière, Kyrgios a fait des remarques cinglantes à propos de Rafa. Il a qualifié Nadal de son opposé polaire. Kyrgios a allégué que Rafa fait l’éloge de son adversaire lorsque la star espagnole gagne.

Cependant, chaque fois que Kyrgios le bat, Nadal commence à parler de son manque de respect.

C’était dans le contexte de Rafa disant que Kyrgios manque de respect non seulement pour ses adversaires mais aussi pour les fans.

Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment être les arbitres ici et décider qui a raison ou tort. Ce que nous savons, c’est que les deux sont des joueurs de tennis fantastiques et nous divertissent sur le court de tennis. Nous espérons les voir s’affronter très bientôt et ressentir à nouveau l’électricité.

Selon vous, qui gagnera la prochaine bataille entre Nadal et Kyrgios?