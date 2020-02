“Je mentirais si je disais que la perte de Muguruza n’est pas importante”

L’Espagne affronte le premier tour de la Coupe de la Fédération contre le Japon vendredi et samedi avec l’objectif clair de le surmonter même si elle ne pourra pas compter sur Garbiñe Muguruza tandis que les Japonais ont dans leur équipe Naomi Osaka, ancien numéro un mondial.

04/04/2020 à 17:42

CET

Le capitaine de l’équipe, Anabel Medina, il est clair que son équipe est prête à relever ce défi avec des garanties: “J’ai cinq très bons joueurs. J’aime que tous viennent et soient disponibles et Je mentirais si je disais que le déclassement de Muguruza n’est pas important car c’est une joueuse à prendre en compte“.

Cependant, il a également exprimé son optimisme: “J’aime parler de ceux de l’équipe et ce que l’Espagne a montré au cours de ces deux dernières années, c’est qu’elle a un large éventail de joueurs affronter n’importe quelle égalité et qu’en tant que capitaine génère un problème, mais aussi une tranquillité d’esprit face aux playoffs. Nous avons déjà montré au Japon et en Belgique que nous sommes une équipe très unie “, a-t-il déclaré.

Quant à la rivale, Medina pense que ce ne sera pas facile, mais que l’Espagne a des options: “Nous respectons beaucoup le Japon et nous avons vu l’année dernière qu’ils sont forts. Vous devez jouer tous les points, le préparer avec les cinq points et si vous atteignez le cinquième point, soyez aussi préparé que si vous finissez avant. Nous allons essayer de nous battre pour ne pas atteindre le double, mais les filles sont mentalisées pour tout ce qui pourrait arriver “, a-t-il déclaré avant d’avertir que le grand atout du Japon, Naomi Osaka, “Vous devez montrer votre niveau sur la piste.”

Carla Suárez, pour profiter de son année d’adieu

Le canari Carla Suarez, qui cette année fait ses adieux au tennis professionnel, a avoué son enthousiasme à cette manche de qualification de la Coupe de la Fédération: “Je veux vraiment être dans cette cravate. En supprimant Mutua, ce sera l’une des dernières fois que je jouerai en Espagne, donc j’essaierai de l’apprécier et j’espère que samedi tout pourra se révéler positivement “, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Le numéro un en Espagne, avoue ses doutes en début de saison: “Je n’ai pas eu un bon début de saison, mais le terrain est toujours différent et il faut avoir un peu plus de patience. Le fait de jouer à domicile est aussi une motivation supplémentaire et tous les joueurs sont assez concentrés, connaissant l’importance de cette égalité “, a-t-il déclaré.

La joueuse de tennis de Las Palmas a minimisé le fait de devoir se mesurer Naomi Osaka parce que “la chose importante à la fin sera les cinq points”.

.