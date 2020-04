Je m’entraîne comme jamais auparavant, je me sens comme Iron Man

La star du double britannique Jamie Murray a déclaré que la pandémie de coronavirus ne l’avait pas empêché de travailler dur car il voulait montrer aux gens que vous pouvez rester à la maison tout en faisant du bon travail. Le Tour a été suspendu jusqu’au 13 juillet au moins et certains joueurs peuvent avoir du mal à se motiver pour rester en forme car il n’est pas certain que la saison reprendra en juillet.

“C’est le plus que je n’ai jamais entraîné. Je me sens soudainement comme Iron Man”, a déclaré Murray, sur Tennis.com. “Je pense que je voulais aussi montrer aux gens que si vous vous retrouvez soudainement coincé à la maison, vous n’avez peut-être pas accès à l’équipement ou aux gymnases habituels, ou à des gens qui ne font pas vraiment d’exercice du tout – juste pour leur montrer façons d’exercer en étant un peu créatif.

“Vous n’avez en fait pas besoin d’équipement, juste vous-même et vous pouvez toujours obtenir un bon entraînement.” Murray, un ancien numéro un mondial du double, soupçonne sa mère Judy d’avoir du mal à rester à la maison. “Elle est tellement habituée à être debout et à être si active et si occupée”, a déclaré Murray.

“Pour elle, j’imagine qu’il a été assez difficile de rester assis pendant un certain temps. Mais, elle semble aller bien et de bonne humeur.” Pendant ce temps, Murray a fait deux demi-finales ATP cette année avec son partenaire Neal Skupski avant la suspension du Tour. Murray, sept fois champion du Grand Chelem, est maintenant classé au 26e rang mondial.