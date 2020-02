Je n’ai aucun regret concernant ma carrière

Les grands noms du tennis espagnol Arantxa Sánchez Vicario, Anabel Medina, Emilio Sánchez Vicario et Albert Costa ont participé cette semaine à un événement en Espagne intitulé “ Quatre décennies de sport en démocratie ”, où ils ont parlé de leur propre carrière et du tennis en Espagne.

La triple championne de Roland Garros, Sanchez-Vicario, a déclaré qu’elle ne regrettait pas sa carrière, selon l’EFE. “Maintenant que tant de temps s’est écoulé, je peux reconsidérer et dire que j’ai franchi les barrières. (Lors de la finale des Internationaux de France de 1989), je suis allé match par match, en passant des manches et atteindre la finale avec Steffi était déjà historique.

Je n’ai pas pu dormir des nerfs de la finale. Avec 6-5 et un match à gagner, je me souviens que je tremblais. Quand j’ai gagné, j’ai lâché la raquette et j’ai pleuré. J’étais juste une fille et je ne savais pas ce que j’avais accompli jusqu’à ce que j’aie la Coupe entre les mains.

Je savais que j’avais toute l’Espagne présente et maintenant que je pense à ma carrière, je ne regrette rien. Ça a été très beau. Je suis revenue plus forte après avoir été loin des problèmes familiaux pendant longtemps. “Son frère, Emilio Sanchez, vainqueur de trois titres en double du Grand Chelem, a commenté:” Nous nous sommes entraînés d’une manière légèrement différente et nous avions une culture de l’effort qui est imprégné.

J’ai brisé la glace, mais chacun s’est amélioré jusqu’à présent avec Rafa Nadal. Maintenant, les choses s’améliorent, avec plus d’aide et de tournois, mais nous ne pouvons pas perdre l’essence du joueur espagnol qui donne tout sur le terrain.

Nous devons garder cela. “Le champion de Roland-Garros 2002, Albert Costa, a rappelé sa propre carrière et a également suggéré des moyens de développer le sport en Espagne.” La première était la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Sydney. La même année, la Coupe Davis est arrivée et il a été très difficile de se qualifier pour cette équipe.

Je suis très fier d’avoir participé à cette équipe, même si perdre en finale avec Lleyton Hewitt a été le plus douloureux de ma carrière. (Ces dernières années), les clubs et les fédérations ont fait des choses très bien avec des budgets incomparables.

Nous devons demander à la Fédération d’aller à la base et d’amener le tennis dans les écoles pour qu’il y ait plus d’enfants. .

“Le fait qu’ils m’aient comparé avec eux a généré beaucoup de fierté, mais ce n’était pas une pression supplémentaire, même si je détestais beaucoup perdre et cela ne me permettait pas parfois de profiter de ce sport.” Le président de la Fédération royale espagnole de tennis, Miguel Díaz, était également présent à la réunion et a déclaré: “La clé des quatre décennies de succès dans le tennis est le résultat du travail derrière elle.

En Espagne, nous avons mille et un clubs qui font un travail formidable avec de grands techniciens et une bonne base de tournois de tennis. ”