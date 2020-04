Je n’ai eu aucun problème avec Nick Kyrgios, il est incroyablement talentueux

Le numéro 79 mondial Gianluca Mager affirme qu’il n’a pas été dérangé par les commentaires de la star du tennis australien Nick Kyrgios plus tôt cette année lors de l’Open de Rio. Mager, qui a participé à l’Open de Rio en tant que qualificatif et s’est classé non.

130e au monde à l’époque, a fait sa première finale ATP après avoir battu Attila Balasz en demi-finale. À l’époque, le compte Twitter de Rio Open a publié: “Gianluca Mager est en finale d’un tournoi de 500 points, et il est en larmes sur sa chaise.”

En réponse au tweet, un utilisateur a écrit: “Je suis en larmes en réalisant que Gianluca Mager sera n ° 77 dans le monde demain. Devant (Pierre-Hugues) Herbert, (France) Tiafoe, (Vasek Pospisil, ( Alexei) Popyrin, et trop d’autres pour les nommer. “

“Trop d’autres noms qui n’ont jamais atteint la finale du 500?” a été la réponse d’un autre utilisateur de Twitter au tweet ci-dessus. Kyrgios, qui a vu les tweets, a répondu: “Combien de victoires sur terrain dur et sur gazon at-il (Mager)?” “J’ai lu ce qu’il a dit.

D’après ma compréhension, il n’aime pas la terre battue et il s’est demandé pourquoi il y avait autant de tournois de terre battue en Amérique du Sud “, a déclaré Mager à SuperTennis TV, comme l’a révélé LiveTennis.” Je ne le connais pas (Kyrgios), je n’ai jamais parlé pour lui: nous nous sommes rencontrés deux ou trois fois au Grand Chelem, c’est un talent incroyable. “

Mager n’a finalement pas réussi à remporter son premier titre ATP alors qu’il a été battu en finale du Rio Open par Cristian Garin. Lors de son interview, Mager a déclaré qu’il s’attendait à ce que Wimbledon soit annulé et que la santé des joueurs vienne en premier lieu.