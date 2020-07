« Je n’ai jamais aimé le tennis »

Ne soyez pas surpris d’entendre Marat Safin dans les termes de ce qui a été exprimé dans «ESPN». Il n’a jamais été un joueur extrêmement passionné, toujours en conflit avec ses pensées, mais il n’a pas non plus indiqué si clairement qu’à cette occasion que, comme dans de nombreux autres cas, il n’a jamais aimé le tennis, un sport qu’il a été contraint de pratiquer. Quelques déclarations très directes, qui illustrent à quel point il est difficile de pratiquer et de concourir dans une discipline qui ne vous passionne pas vraiment.

Dans son entretien avec José Luis Clerc, Marat a apprécié le travail de sa mère, une ancienne joueuse, pour élever une paire de frères, lui et Dinara, uniques dans toute l’histoire du tennis, car tous deux sont devenus le numéro 1 mondial , un événement insolite entre homme et femme, sûrement irremplaçable pour son unicité et sa difficulté.

« Il n’y avait que les soeurs Williams, mais en tant qu’homme et femme il n’y a jamais eu deux frères numéro 1. C’est le mérite de ma mère, elle a été joueuse, a fait des demi-finales à Roland Garros junior, puis elle a été entraîneure et nous a élevés en tant que joueuses de tennis. C’était un cadeau pour ma mère a deux numéros 1. Elle a fait tout son travail et a élevé ses deux enfants, qui étaient numéro un dans le monde. Je lui demande d’en profiter, elle doit être la mère la plus heureuse du monde. «

Marat a ensuite précisé que dans son cas, il était beaucoup plus difficile de gérer un jeu pour lequel il n’était pas né. « En ce qui me concerne … je n’ai jamais aimé jouer au tennis, je n’ai jamais aimé ça, je n’ai jamais passé un bon moment, j’ai eu de la pression et des obligations, ils m’ont poussé à jouer. Mais ma passion était de jouer au football, et jouer au tennis était contre ma volonté. Ma carrière a été un miracle. «