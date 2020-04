«Je n’ai jamais battu le monde non. 1 avant, je suis ravi ‘

Face à face pour la sixième fois, Roger Federer a battu le numéro un mondial. 1 Lleyton Hewitt en demi-finale du Miami Masters en 2002, réalisant le deuxième triomphe sur l’Australien. Il s’agissait de la première victoire du jeune Suisse dans le monde.

1 joueur, réalisant une victoire 6-3, 6-4 en une heure et 29 minutes pour la place de la première finale du Masters 1000. Servant à seulement 54%, Roger a tiré le meilleur parti de son tir initial, perdant 15 points en dix matchs de service et repoussant les trois chances de pause pour augmenter la pression de l’autre côté du filet, saisissant une pause dans chaque set parmi neuf occasions dans l’ensemble pour réserver l’affrontement contre André Agassi.

Federer avait l’avantage sur les échanges les plus courts et les plus moyens, contrôlant le rythme des rallyes avec 29 vainqueurs et 26 fautes directes pour laisser Lleyton loin derrière. “C’est agréable de jouer à nouveau si bien après cette belle victoire contre Pavel.

Je l’ai traversé tout le long et c’est pourquoi je travaille dur. C’est spécial, car je n’ai jamais battu le monde régnant non. 1 avant, mettant ainsi fin à la séquence de victoires de Hewitt. C’est très agréable d’être dans la première finale du Masters 1000, d’avoir une chance de gagner le tournoi.

J’ai joué deux fois contre André et je ne l’ai jamais battu; nous avons même joué dans ma ville natale quand j’étais junior. Il est l’un des meilleurs joueurs au monde sur les terrains durs avec Lleyton; Je suis excité d’avoir la chance de jouer contre lui et j’ai hâte.

J’ai un jour de congé demain, avec suffisamment de temps pour laisser cette victoire derrière moi et me préparer pour le prochain défi. Je n’ai pas paniqué depuis la ligne de base; Je pouvais rester avec Lleyton dans les échanges quand je le voulais. Je viens de bien mélanger mon jeu et j’ai trouvé la bonne tactique lors des derniers matchs contre différents rivaux; Je dois aussi trouver le bon contre André; sinon, ça va être difficile.

J’ai retrouvé le rythme au service; c’est quelque chose qui me manquait depuis un mois. Je n’ai pas obtenu assez de points gratuits et mon jeu de base n’était pas aussi bon qu’aujourd’hui. ”