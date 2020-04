“Je n’ai jamais demandé d’autographe, mon joueur préféré ..”

La star de 16 ans en devenir, Rafael Nadal, était prête à gronder en 2003 après avoir gagné beaucoup de places sur la liste ATP l’année précédente, dépassant plus de 500 rivaux et espérant plus de la même chose dans la nouvelle campagne.

Le natif de Manacor a perdu trois finales au début de l’année avant de remporter la première couronne Challenger au cours de la dernière semaine de mars à Barletta, battant presque le top 100. Quelques semaines plus tard, tout le monde du tennis a pu constater le talent et le désir du jeune Espagnol à Monte-Carlo, Nadal se qualifiant pour son premier tournoi Masters 1000 sur terre battue et participant au deuxième événement ATP en carrière après Manacor au printemps dernier.

Faisant un début impressionnant au niveau premium des événements ATP, Rafa a envoyé le numéro mondial. 49 Karol Kucera 6-1, 6-2 en 63 minutes rapides, donnant 12 points en huit matchs de service et défendant les trois chances de pause pour garder la pression sur Karol tout le temps.

Dominant dans tous les segments et ayant toujours le dessus, Rafa a remporté 56% des points de retour, offrant quatre pauses sur six opportunités et se précipitant vers la deuxième victoire ATP. Au deuxième tour, Nadal affronterait le champion en titre de Roland Garros, Albert Costa, dans l’espoir de donner son meilleur contre un adversaire bien mieux classé et un compatriote accompli qu’il avait rencontré à Barcelone quelques années plus tôt.

“Je connais Carlos Moya depuis longtemps, nous nous connaissons assez bien. Je ne connais pas bien Albert Costa depuis que je ne vais pas très souvent à Barcelone. Pourtant, j’y suis allé une fois avec Moya et j’avais une chance de le rencontrer.

Rien n’est facile et je ne pense pas aux postes de rang supérieur; il y a beaucoup de bons joueurs. J’essaie toujours avec l’école, même si ça devient de plus en plus difficile puisque je ne suis jamais à la maison. J’ai très hâte de rencontrer Albert Costa alors qu’il remporte l’Open de France; ce devrait être un excellent test pour moi.

Je vais probablement perdre mais je suis prêt à faire de mon mieux. Je n’ai jamais demandé d’autographe mais si je dois choisir le joueur préféré, c’est Carlos Moya. Je lui suis très reconnaissant d’avoir dit de si belles choses sur moi mais je pense que les autres joueurs jouent bien à mon âge aussi, je ne sais pas. ”