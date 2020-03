“Je n’ai jamais été celle qui voulait être sous les projecteurs” – Belinda Bencic

Bien que les blessures puissent être une partie pénible de la carrière de toute star du tennis, elles ont été particulièrement éprouvantes pour la Suisse Belinda Bencic. Aux prises avec ses problèmes de pieds, la Suisse a raté le bloc de trois saisons de tennis.

Cependant, elle a appris l’art de se reconstruire mieux qu’avant. Peut-être est-ce la raison pour laquelle elle est toujours n ° 8 mondiale malgré tous les revers. Après tout, vous devez être quelque chose de spécial pour que Roger Federer vous soutienne personnellement.

Fait intéressant, Belinda a récemment parlé à BehindTheRacquet de la façon dont les blessures ont un effet positif. Cela l’a particulièrement aidée à regarder les choses d’une manière nouvelle tout en l’aidant à se ressourcer.

Qu’a dit Belinda Bencic?

«Ce fut une énorme lutte pour faire face à la pression de devenir tôt le top 10 mondial. Je crois vraiment qu’une fois que j’y suis arrivé, mon corps me forçait à prendre un peu de temps, que quelque chose n’allait pas, et c’est pourquoi je me suis blessé. Je pense que tout cela est arrivé pour une raison. J’ai tellement appris sur moi-même et sur ce sport en remontant le chemin. J’apprécie davantage le tennis. Je suis convaincu que si je ne me blessais pas, je serais complètement épuisé dans quelques années. Cela n’aurait été qu’une question de temps jusqu’à ce que je me sente épuisé, donc je suis heureux que cela se soit produit maintenant. J’ai eu la chance d’acquérir cette expérience alors que j’étais encore très jeune et prêt à riposter. J’ai fait mon entrée dans le top 10 pour la première fois à Saint-Pétersbourg en 2016. Puis est venu bientôt Miami où j’ai eu ma première blessure, qui en a entraîné bien d’autres. Un grave problème au poignet est venu et j’ai essayé d’éviter la chirurgie en jouant pendant neuf mois. Avril 2017, j’ai finalement décidé de le faire. J’étais absent depuis environ six mois et mon classement est tombé à 350. Le tennis est super difficile parce que vous ne restez jamais où vous êtes, vous montez ou descendez. En tant que junior, vous jouez, tout est excitant et nouveau. Vous n’avez rien à perdre, vous ne pensez à rien. Pendant que je me dirigeais vers le sommet du sport, je me sentais trop jeune pour tout cela. L’attention des médias est une chose à laquelle vous ne pouvez pas vous préparer, surtout si vous n’êtes pas naturellement ouvert comme moi. Je n’ai jamais eu à faire face à quelque chose qui ne se passait pas dans ma carrière, et maintenant tout échec était directement sous les projecteurs. Je n’aimais plus simplement jouer au tennis. Je n’ai jamais été celui qui voulait être sous les projecteurs hors du court. Ce fut un soulagement après mon opération que j’ai pu recommencer. J’ai recommencé, ne jouant devant personne, personne ne me jugeant et j’ai retrouvé l’amour à nouveau. J’aurais pu prendre des jokers ou un classement protégé mais je voulais à nouveau gagner en confiance et en amour. J’ai commencé à me rappeler ce que c’était que d’apprécier chaque victoire et chaque minute sur le terrain. Pour prendre une seconde et me souvenir que vous avez travaillé si dur pour affronter des joueurs que je regardais à la télévision quand j’étais plus jeune. » @belindabencic Rendez-vous sur behindtheracquet.com pour des histoires prolongées, des podcasts et des produits dérivés.

Belinda Bencic avait un message très puissant qui vous apprendra à voir les choses de manière positive –

Pour Bencic, la vie a un moyen de vous dire que vous devez ralentir. Ses blessures ne sont que le reflet de cela.

La star suisse pense que ses blessures l’aident à prolonger sa carrière. Sans eux, elle serait épuisée par la routine quotidienne.

Bencic est étonnamment allergique à l’attention des médias. C’est quelqu’un qui croit en son travail sans que personne ne regarde et en silence.

En fait, elle croit que sa blessure l’a aidée à reprendre contact avec elle-même.

Tout recommencer a aidé Bencic à être la personne qu’elle était autrefois. Quelqu’un qui ne se souciait pas de ce que les autres pensaient d’elle.

Belinda Bencic fait une déclaration ferme sur la situation actuelle du tennis. Il s’agit d’un défi profond auquel sont confrontés tous les jeunes dans le sport. Un succès précoce attire une attention extrême des médias et vous êtes poussé vers la stratosphère. Cependant, la plupart ne sont pas en mesure de gérer le battage médiatique et de s’effondrer sous pression, ce qui est le cas de la plupart des jeunes prodiges. Pensez-vous que l’attention médiatique reçue par les jeunes sportifs est une chose positive?