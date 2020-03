Le numéro 5 mondial Daniil Medvedev, de Russie, dit qu’il n’a jamais eu d’idole au tennis et qu’il a toujours voulu être lui-même. S’exprimant dans une vidéo promotionnelle de l’un de ses sponsors dans laquelle il a répondu aux questions des fans, Medvedev dit: “Eh bien, je n’ai jamais eu d’idole parce que j’ai toujours voulu être moi-même, faire des choses pour moi-même, mais quand j’étais jeune, j’ai toujours regardé les matchs de Nikolay Davydenko ou Marat Safin et aussi de Mikhail Youzhny, les meilleurs joueurs russes de ces années. “

Le finaliste de l’US Open a également parlé de sa routine d’entraînement habituelle: «Je fais une ou deux séances de tennis par jour, avec environ deux heures au total, et une séance d’entraînement d’une heure et demie. Dans le top 100, nous savons tous les uns les autres très bien et s’entraînent plusieurs fois, mais chaque jeu est différent et vous devez analyser et également vous concentrer sur certains points spécifiques afin de compliquer la vie des rivaux. “

Parlant de son comportement sur le terrain pour lequel il a reçu des critiques dans le passé, Medvedev a déclaré: «Je montre mes émotions sur le terrain, mais je n’ai pas de grandes célébrations lorsque je gagne. C’est quelque chose que j’aime, donc je ne le changerai probablement jamais. “

Le Russe a une fiche de 8-4 cette année et sera de retour au tournoi d’Indian Wells cette semaine. Il espère atteindre sa première finale de la tournée en 2020.