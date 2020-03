«Je n’ai jamais oublié à quel point nous sommes privilégiés»

Plus de deux décennies après avoir disputé ses premiers matchs sur le circuit ATP, Roger Federer est toujours parmi les meilleurs joueurs du monde et un concurrent pour les plus grands titres. Le 20 fois champion de la Major et vainqueur de 103 titres ATP a vécu des moments incroyables sur les courts de tennis du monde entier, se souvenant de ses premiers pas à domicile à Bâle et rêve d’atteindre le top 100 et de jouer devant la foule sur le les stades les plus importants du monde.

Le Suisse a accompli tout cela et établi de nombreux records qui seront à peine battus, remportant sa première couronne de Wimbledon en 2003 à l’âge de 21 ans et restant compétitif depuis, occupant actuellement la quatrième place du classement ATP.

Après avoir remporté quatre titres ATP en 2019 et atteint le match pour le titre à Wimbledon, Roger a dû subir une opération au genou en février, dans l’espoir de revenir sur le terrain de Halle si le coronavirus commence à ralentir, conservant sa position sur la liste ATP jusque-là en tant que l’ATP a décidé de geler le classement pour les semaines à venir, annulant 13 tournois en raison de la pandémie de virus.

“En repensant à ce que c’était, vous avez un rêve et un espoir qu’un jour vous deviendrez un des 100 meilleurs joueurs et jouerez peut-être sur certains des grands terrains. La prochaine chose que vous savez, c’est normal de jouer au centre sur le terrain, il est normal de jouer devant 15 000 personnes “, a déclaré Federer.

“Parfois, vous avez tendance à oublier ce qu’est un privilège. J’ai l’impression de ne jamais avoir oublié. J’ai apprécié chaque fois que cela se produit et j’essaie d’en profiter autant que je peux. La mentalité d’origine en Suisse est bien sûr , l’éducation passe toujours en premier.

C’est la même chose que mes parents m’ont aussi enseignée, mais je crois que cela commence à se produire de plus en plus que les gens croient que le sport peut aussi être un avenir, une carrière et un chemin. J’espère qu’à travers ce que je fais sur un court de tennis que je leur montre, peut-être aussi que je montre un peu la voie.

Cela va également être utile à la prochaine génération d’athlètes superstars suisses. Je pense que les Suisses aiment vraiment leurs sports. Ils pourraient montrer un peu moins de folie à propos de certains athlètes ou clubs que peut-être dans les pays latins ou ailleurs. Mais, en fin de compte, nous aimons nos sports. ”