25/02/2020

À 19 h 08

CET

24 heures après ses débuts à l’Open d’Acapulco, Rafa Nadal Il a assisté aux médias pour commenter ses sentiments avant le tournoi où il a fait ses débuts ce matin devant son ami Pablo Andújar.

L’année dernière Rafa Il a été éliminé par l’Australien Nick Kyrgios, avec qui les visages pouvaient être revus lors d’une finale hypothétique.

Le joueur de tennis des Baléares, qui a remporté le tournoi mexicain à deux reprises, dit qu’il ne pense jamais à une vengeance: “Je n’ai jamais ressenti de vengeance, aucun sentiment de vengeance ne vous aide à gagner des matchs, mais le contraire. La vengeance est que vous ne pouvez pas penser clairement et quand il s’agit de compétition, vous devez avoir la tête froide. “

Nadal Il a expliqué son souvenir de ce match sans montrer aucun ressentiment envers Kyrgios: “L’an dernier, j’ai perdu un match serré que je devais gagner, mais cela fait partie de notre sport; je n’ai pas un mauvais souvenir de cela, ce fut une expérience positive.”

Un premier match compliqué contre Andújar

Sur le match de ce matin contre Andújar, Rafa a rappelé que: “C’est un premier tour contre un coéquipier avec qui nous nous connaissons depuis que nous sommes petits, un bon ami. Un premier match, comme toujours compliqué contre quelqu’un qui me connaît. Je n’ai pas joué contre lui depuis un moment mais j’ai hâte de bien faire “dit-il.

Bien qu’ils commandent le tennis mondial depuis de nombreuses années, Manacorí est conscient que lui et Roger Federer et Novak Djokovic vieillissent: “Avec le temps, nous perdons des vertus et nous devons en ajouter d’autres, cela a été la clé d’un tel succès allongé “, a-t-il déclaré après avoir souligné qu’ils avaient poursuivi leur carrière dans l’illusion.

Il est clair qu’il préfère que ce soit Thiem qui remporte le prochain Grand Chelem au lieu de Djokovic, qui se rapprocherait trop en nombre de gros titres. Nadal a 19 ans tandis que Djokovic en a conquis 17: “J’ai une bonne relation avec Dominic comme j’ai avec Djokovic. Si vous me demandez si je veux que Djokovic ait plus de tournois du Grand Chelem que je vous réponds non. Si je dois choisir, je dois choisir de gagner l’autre (Thiem) est un sujet purement professionnel. Si vous demandez à Novak, il vous dira la même chose. ” C’est siceró.

Le groupe Big 3 Whatsapp, pour les sujets professionnels

Soit dit en passant, il voulait clarifier la controverse sur le groupe WhatsApp que Djokovic a révélé que les Big 3 avaient: “Nous ne sommes pas seulement nous trois. Comme dans tout groupe WhatsApp, nous n’avons pas de communication fréquente ou quotidienne entre nous, mais nous le faisons lorsque nous avons besoin de savoir quelque chose sur nous ou des félicitations ou des inquiétudes si nous ne faisons plus partie du groupe mais aussi sur le plan personnel, nous n’avons aucun problème par écrit. Le groupe est plus pour les problèmes professionnels. “

