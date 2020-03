On pourrait penser que le tennis est un sport solitaire, mais Simona Halep prouve le contraire car elle a avoué qu’elle avait toujours quelqu’un pour la guider, l’aider ou la motiver tout au long du parcours, qu’il s’agisse de matchs, d’entraînement ou de la vie quotidienne.

«Quand je mets quelque chose en tête, je peux le faire, mais j’ai besoin d’avoir quelqu’un à mes côtés, je ne sais pas pourquoi. Je n’ai jamais rien fait tout seul. J’avais cette colocataire… elle faisait des redressements assis et des étirements le soir… je n’ai jamais fait ça.

Je n’ai jamais fait d’exercice par moi-même ». a déclaré Simona dans sa dernière vidéo, réalisée par Banca Transilvania. Simona est quelqu’un qui ne laisse pas les choses inachevées, mais elle peut parfois être un fardeau pour quiconque travaille avec elle.

«J’ai toujours écouté et j’ai fait tout ce qu’on m’avait dit, mais je me plains toujours. Depuis que je m’en souvienne, quand l’entraîneur m’a dit quelque chose, je me suis dit: «Dois-je recommencer? Pourquoi dois-je faire ça? ».

Je suis frustré parce que je n’aime pas m’entraîner et je cherche toujours quelque chose à choisir. Mais je fais toujours ce qu’on me dit. Je n’ai jamais sauté ». dit Halep. En fin de compte, le travail de Halep hors du terrain donne des résultats car elle est l’une des joueuses les plus difficiles à rencontrer sur la tournée et nous la voyons rarement à bout de souffle, même si elle doit sprinter d’un coin du court à l’autre pendant un tout match contre Rybakina lors de la finale de Dubaï récemment remportée.