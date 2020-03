“Je n’ai jamais vu Rafael Nadal avec une barbe” – Andrea Petkovic

Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, reste à l’intérieur chez lui à Majorque, en Espagne, en raison de la pandémie de coronavirus. Il respecte toutes les mesures préventives prévues par les fonctionnaires du gouvernement. Son pays a enregistré plus de 33 000 cas de coronavirus mercredi.

Mardi, Rafael Nadal a été témoin de la cuisine dans sa cuisine. «Aujourd’hui, il est aussi temps de cuisiner pour moi et ma femme… J’espère que vous allez bien et à la maison en prenant soin de vous. De la force et beaucoup d’encouragement », a-t-il tweeté.

Cependant, plus que la présence de Rafa dans la cuisine, le joueur de tennis allemand Andrea Petkovic a remarqué son chaume. Elle a retweeté et a dit qu’elle n’avait jamais vu Rafa avec une barbe et qu’elle voulait désespérément revenir sur les tribunaux professionnels. «Je n’ai jamais vu Rafa avec une barbe. Vous les gars, nous avons besoin de tennis de retour! ” elle a tweeté.

Alors que le monde suit le processus de mise en quarantaine, Petkovic a ouvert un nouveau compte appelé «Racquet Book Club». Là-bas, elle discute de littérature et le livre de tennis, String Theory, de son héros littéraire David Foster Wallace était son premier choix.

Rafael Nadal s’adresse à l’Espagne

Il y a quelques jours, le numéro deux mondial Nadal a rendu hommage aux médecins, aux infirmières et aux policiers qui risquent leur vie dans des circonstances meurtrières et qui se désintéressent de leurs fonctions.

«Je voulais juste envoyer un message pour remercier les agents de santé qui nous protègent. Toutes les forces, la garde civile, les policiers, l’armée, qui nous fait sentir un peu plus en sécurité. Ils sont la première ligne de défense et au final, ils sont les plus menacés. Et en ce moment, ce sont nos héros. »

Rafael Nadal a adressé ses condoléances à ses compatriotes qui ont perdu leurs proches. «Je veux envoyer mon amour aux familles qui souffrent et à celles qui ont perdu leurs proches à cause de la maladie», a-t-il expliqué. Et il a également conseillé à tout le monde de rester à l’intérieur.