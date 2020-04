“Je n’ai pas aimé leur comportement” – Aryna Sabalenka sur la foule de l’Open d’Australie

Aryna Sabalenka, numéro 11 mondiale, porte le drapeau biélorusse haut dans le monde du tennis depuis que sa compatriote Victoria Azarenka a connu un effondrement dans le classement WTA. Jusqu’à présent dans sa carrière, Sabalenka a remporté six titres, mais elle n’a pas encore atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem.

Lors de l’Open d’Australie 2018, Aryna Sabalenka jouait Ashleigh Barty, sa favorite à domicile. Les deux femmes ont joué un match difficile au premier tour, mais le geste de la foule peu accueillant du point de vue de Sabalenka.

«Je me souviens très bien du match avec Ashleigh Barty à l’Open d’Australie. Je ne m’attendais pas à voir autant de spectateurs dans les gradins. Mais je n’ai pas aimé leur comportement », a expliqué Sabalenka à The Racquet.

«Ils doivent également connaître les règles, même si Ashleigh joue. Je comprends qu’ils voulaient qu’elle gagne. Je ne voulais pas les entendre, j’ai essayé de me concentrer. Ils peuvent continuer à crier ce qu’ils veulent et je vais continuer. Pour moi, j’ai enduré que je ne devrais pas répondre à de telles ébats, devrait être au-dessus de cela. “

Pendant ce match, Barty avait trois balles de match sur son service. Sur la première balle de match, la gagnante du coup droit de Sabalenka a été retirée, mais avec un défi, elle a récupéré le point. L’Australien a trouvé un as au point suivant et a clôturé le match 6-7, 6-4, 6-4.

En 2019, elle a fait ses débuts dans le top 10 en remportant trois titres en Chine. Dans le domaine du double, elle a décroché les deux titres chez American Double Sunshine puis à l’US Open aux côtés de sa partenaire Elise Mertens.

«Mon père a beaucoup investi en moi» – Aryna Sabalenka

Au milieu de sa réussite professionnelle en 2019, Aryna Sabalenka a vécu une tragédie personnelle au mois de novembre. Elle a perdu son père Sergey Sabalenka, qui n’avait que 44 ans.

Son père voulait qu’elle soit la joueuse de tennis numéro un mondiale, et la Biélorusse se concentre uniquement sur la réalisation du rêve.

«Mon père a beaucoup investi en moi. C’est lui qui a décidé de me donner au sport pour que je sois actif et bouge beaucoup. Une fois que nous sommes passés devant un court de tennis, il a demandé: “Peut-être que nous allons essayer?” Eh bien, j’ai pensé, pourquoi pas. J’avais alors six ans. J’ai commencé à jouer et j’aimais frapper la balle avec une raquette », a-t-elle expliqué.

Lire la suite – «J’ai continué et continue à avancer pour lui» – Aryna Sabalenka réfléchit à la mort tragique de son père