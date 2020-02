“Je n’ai pas besoin d’être un hypocrite” – Rafael Nadal voulait que Novak Djokovic perde

Le numéro un mondial, Novak Djokovic, a devancé Dominic Thiem dans un palpitant cinq manches en finale de l’Open d’Australie 2020, la semaine dernière. Cependant, pourquoi Rafael Nadal était-il enraciné pour Thiem, malgré le fait que l’Autrichien l’ait battu en quart de finale?

D’une part, Djokovic, qui visait à décrocher son record du 8e Open d’Australie. D’un autre côté, Thiem espérait briser la séquence des «Big Three» et devenir le premier joueur en dehors des «Big Three» à remporter un Chelem depuis l’US Open de 2016.

“Il aurait été préférable pour moi que Thiem gagne”: Rafael Nadal

Cette victoire a aidé Djokovic à remplacer Nadal à la première place mondiale après sa victoire sur Thiem. Le Serbe a également réduit l’écart avec le total du Grand Chelem de Nadal de 19. Par conséquent, l’Espagnol voulait que Thiem gagne pour ses propres moyens.

“Evidemment, oui (j’aurais préféré la victoire de Thiem). Je n’ai pas besoin d’être hypocrite, non? Il aurait été préférable pour moi personnellement que Thiem l’emporte », a honnêtement reconnu Nadal dans une interview avec Marca au Koweït.

Cependant, Nadal a révélé qu’il dormait aussi bien au cours des deux derniers jours. Par conséquent, peu importe si Dominic avait gagné ou si Novak avait gagné. Le Majorquin a expliqué que cela fait partie de notre sport.

«Novak est le meilleur joueur du monde»: Nadal

«Ce tournoi est particulièrement bon pour Novak. Et en ce moment, il est aujourd’hui, le meilleur joueur du monde. C’est ce que disent les chiffres. Et la seule chose qui puisse être faite est de le féliciter pour un autre grand succès », a poursuivi Nadal.

Il croit également que les joueurs de la prochaine génération se rapprochent du titre, mais il compte Thiem dans la prochaine génération car il a déjà 26 ans. Cependant, il sait qu’il y a beaucoup de bons joueurs qui sont à un niveau élevé et qui le feront. avoir leurs chances dans les prochains mois

“De toute évidence, dans la” Next Gen “, il y a beaucoup de bons jeunes joueurs, et en demi-finale, il y en a eu un, qui est Zverev parce que Thiem ne peut plus être considéré comme” Next Gen “”, a conclu Nadal.