“Je n’ai pas d’idole, je veux juste être moi-même” – Daniil Medvedev

Depuis quelques années, le tennis masculin attend un «nouveau champion du Grand Chelem». Les jeunes hommes de l’ATP s’efforcent de percer sur les grands terrains. Mais chacun d’eux est arrêté par des seigneurs du tennis liège. L’un des noms les plus connus est Daniil Medvedev, qui a imposé à Rafael Nadal de retirer son 19e titre du Slam lors de la finale de l’US Open.

Après sa course phénoménale à New York, le Russe a stupéfait le monde du tennis en atteignant six finales ATP consécutives. Comme chaque succès a une histoire intrigante, Medvedev en a aussi une. La famille de Daniil, le garçon né à Moscou, a déménagé en France et il y a pratiqué tout son tennis.

Les cours de tennis n’étaient pas aussi fluides qu’ils étaient censés l’être. Plutôt monter sur le terrain chaque jour était un défi pour lui. «Il y avait toujours un peu de bagarre entre mon père et ma mère. Ma mère voulait que j’étudie davantage, c’est pourquoi j’étais à l’école tout en jouant au tennis jusqu’à l’âge de 18 ans », a déclaré Daniil Medvedev à Behind The Racquet.

“Je ne ferais pas les bonnes choses” – Daniil Medvedev

Dès qu’il a réalisé des études d’économie appliquée et de commerce et qu’il n’était pas sa tasse de thé, Medvedev a abandonné ses études et a commencé le tennis à temps plein.

“Il y a eu beaucoup de moments difficiles avant l’aide de la fédération et des sponsors quand il n’y avait pas assez d’argent. Il y a eu des matchs où j’ai perdu et je ne pensais qu’aux 100 dollars supplémentaires que j’aurais pu gagner. La période la plus difficile pour moi a été le passage des juniors aux pros », a-t-il poursuivi.

Chaque joueur junior rêve de devenir un jour un professionnel. Mais la transition vers le fait de devenir un professionnel est la route la plus difficile que l’on puisse rencontrer.

«J’ai terminé à 13 ans au monde en tennis junior. J’ai commencé à comprendre rapidement, après avoir joué aux futurs. À quel point il serait difficile de passer de 700 à 300 dans le monde », a-t-il déclaré.

«Vous aviez besoin d’économiser autant d’argent que possible tout en essayant de gagner cinq ou six contrats à terme aussi rapidement que possible. Au moment où j’étais perdu, je ne savais pas comment faire parce qu’il y avait tellement d’autres joueurs qui essayaient de faire la même chose. “

Allant plus loin, le Russe dégingandé a révélé un moment sincère de son passé, alors qu’il était classé dans la colonne 700s. «Je me souviens avoir parlé à Bublik, jouer un futur à trente minutes de là où j’habitais en France. J’étais environ 700 dans le monde et lui ai demandé: «Comment pouvez-vous devenir 300, cela semble impossible?» À ce jour, il se souvient de cette ligne et plaisantera quand il me verra: «Allez, comment sommes-nous devenus 300?! «»

Entrer dans la colonne des 100 premiers

Les premiers jours de Medvedev sur la tournée professionnelle étaient certainement difficiles, mais son entrée dans le top 100 n’était pas si exigeante. Il était à son meilleur pendant les heures d’entraînement, mais hors des courts, Daniil oublierait son statut de “joueur de tennis professionnel”.

«Même après avoir atteint le top 100 pour la première fois, je savais au fond que je n’étais pas professionnel. Quand j’étais sur le terrain, je donnais à 100%, mais hors du terrain, je ne faisais pas les bonnes choses. J’irais me coucher tard, jouerais des heures sur PlayStation et ne m’inquiéterais tout simplement pas des petites choses », a expliqué Daniil.

Daniil Medvedev

Faisant face aux commentaires amers des environs, la course de Medvedev aux finales de l’Open de Chennai 2017 lui a valu le classement du numéro 65 mondial. C’est à ce moment qu’il a décidé de se consacrer au tennis et est devenu un «homme en mission».

Quand Medvedev est devenu sérieux

«De 70 au top 5 mondial a été le saut où j’ai vraiment décidé de tout consacrer au tennis. Je voulais enfin trouver mes limites. Je sais que les gens disent qu’il n’y en a pas, mais je veux me tester et trouver le mien. C’était le moment pour moi. » Medvedev réfléchit.

Ne prêtant aucune attention aux paroles du monde extérieur, Medvedev a progressé pour faire les choses à sa manière. «Je n’ai pas de meilleure réponse sur la façon dont je suis passé des crampes chez les juniors aux titres consécutifs en tant que professionnel. Cela m’affecte toujours quand les gens jugent sans réfléchir. C’est une chose à discuter, mais penser que votre opinion est la meilleure n’a jamais de sens », a-t-il déclaré.

“Il y a toujours des gens qui disent que je n’aurais pas dû faire ceci ou dire cela, mais je peux dire ce que je veux. Ils me demandent 200 fois mais ma réponse sera toujours la même, je n’ai pas d’idole, je veux juste être moi-même. “

«J’essaie de garder ma vie privée pendant mon temps libre» – Daniil Medvedev

En outre, il a souligné l’importance d’amortir «ce que les autres disent». L’écoute de lui-même et la conception indépendante de sa propre feuille de route ont aidé Daniil Medvedev à créer sa propre forme d’art sur la toile du tennis.

“Si vous ne voulez pas pratiquer, ne pratiquez pas. Si vous êtes heureux où que vous soyez, ne laissez personne vous dire que vous devez être meilleur. C’était le plus gros coup de pouce pour moi. L’idée que j’ai toujours voulu être indépendante des autres. C’est toujours plus facile à dire qu’à faire », a-t-il déclaré.

Daniil Medvedev (Photo de Lintao Zhang / .)

«Pour désactiver vos soins de ces commentaires prend du temps. J’essaie de garder ma vie privée pendant mon temps libre, ce qui n’est pas facile. Dans ce monde, vous «entendez» ce que tout le monde dit de vous et pense. Si vous avez dix personnes devant vous, il y aura dix opinions différentes. Il y aura toujours quelqu’un qui dira: “Il doit en être ainsi”, mais ce n’est vraiment pas le cas “, a conclu l’ancien numéro quatre mondial.