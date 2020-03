«Je n’ai pas encore été testé pour le coronavirus mais j’ai tous les symptômes»

Le coronavirus est une maladie pandémique qui a volé la vedette au cours des deux derniers mois, à la fois dans la vie quotidienne et dans les arènes sportives. Éclatant en Chine, un coronavirus s’est propagé dans le monde entier et a fait de nombreuses victimes, en particulier en Chine et en Italie, le deuxième pays le plus touché jusqu’à présent.

En février, deux événements auraient pu être annulés, mais nous les avions tous vus, avec quelques liens de la Coupe Davis derrière la porte fermée et sans spectateurs. Le tennis a subi le coup le plus important en mars lorsque les autorités et les organisateurs ont annulé l’ouverture des deux événements Masters 1000 à Indian Wells et à Miami, envoyant les joueurs à leur domicile et une pause forcée qui durera au moins jusqu’à la dernière semaine d’avril pour les hommes. Tour.

Bernard Tomic a été l’un des premiers joueurs à annoncer les symptômes possibles d’un coronavirus, se sentant malade la semaine dernière et se plaçant en isolement à Miami. N ° mondial 200 avaient voyagé de Monterrey (perdu au troisième tour) à Miami et étaient tombés malades, s’isolant juste au cas où bien qu’ils n’aient pas encore été testés pour un coronavirus.

L’Australien en difficulté n’a remporté que trois matches cette année et celui du tableau principal est venu à Monterrey, son dernier tournoi avant la pause causée par un coronavirus. “Je ne me sentais pas bien depuis mardi”, a déclaré Tomic.

“J’ai déjà eu un essoufflement et mon système immunitaire était faible et s’est affaibli. Je suis actuellement à Miami et isolé de tout le monde, comme conseillé. Je n’ai pas encore été testé pour COVID-19 mais j’ai tous les symptômes. Je pense l’avoir obtenue en voyageant du Mexique à Miami la semaine dernière.

Les gens doivent prendre cela très au sérieux, surtout chez eux en Australie. Je ne sais pas combien de temps je serai isolé ou quand je pourrai être testé. ”