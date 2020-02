«Je n’ai pas pensé au titre de l’Open d’Australie de Sofia Kenin»

Elena Rybakina, 20 ans, a été l’une des joueuses à battre cette saison, atteignant la finale dans trois des quatre tournois disputés en 2020 et se classant parmi les 20 premiers pour la première fois. Le natif de Moscou a perdu la finale à Shenzhen avant de gagner Hobart, s’inclinant face à Ashleigh Barty au troisième tour de l’Open d’Australie avant une autre manche finale à St.

Peterburg. Jouant pour la première fois parmi les 20 premières, Elena a lancé la campagne de Dubaï avec un triomphe de 6-7, 6-3, 6-3 sur la championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin. C’était le premier affrontement des jeunes et Elena était celle qui se tenait de plus en plus forte au fur et à mesure que la rencontre progressait, repoussant quatre chances de pause sur cinq et gagnant quatre pauses sur dix opportunités pour sceller l’affaire et atteindre les 16 dernières.

Jouant son premier match depuis cette incroyable course à Melbourne, Sofia a pris une pause dans le premier match de la rencontre et a forgé un avantage de 5-3 avant qu’Elena ne recule au dernier moment, atteignant un bris d’égalité que Kenin a saisi 7-2 avec un gagnant de retour après 47 minutes.

Gardant deux chances de pause au début du deuxième set, Rybakina a pris les devants avec un vainqueur de retour à 3-3, obtenant un autre à 5-3 pour forcer un décideur et a pris un coup de pouce massif. Là, Elena a obtenu une pause à 4-3, sauvant un point de rupture avec un vainqueur en coup droit dans le prochain match et scellant l’accord avec un vainqueur de service qui l’a propulsée à travers.

“Je suis heureux que tout mon dur labeur porte ses fruits”, a déclaré Rybakina. “Pour être honnête, je n’étais pas du tout nerveux parce que je savais que ça allait être difficile. Je me suis dit que c’était une bonne pratique, sans m’attendre à ce que je gagne.

Je veux dire, j’ai essayé de faire de mon mieux, mais je n’étais pas nerveuse. Je pensais que je pouvais remporter une victoire. Je ne pensais pas qu’elle venait de gagner l’Open d’Australie parce que je sais que maintenant tout le monde peut battre n’importe qui. ”