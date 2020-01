“Je n’ai pas pu donner beaucoup de temps à la maison” – Rafael Nadal

Le numéro un mondial Rafael Nadal explique que sa vie n’a pas changé après son mariage avec sa petite amie de longue date Xisca Perello, l’année dernière. L’Espagnol a également révélé son souvenir préféré du magnifique mariage de 350 invités à La Fortaleza à Majorque.

Le champion du Grand Chelem à 19 reprises et son épouse ont accueilli un certain nombre d’invités impressionnants lors de leur affaire secrète, dont l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos I. Le couple s’est marié dans une forteresse en bord de mer en Espagne, qui serait la propriété la plus chère du pays.

«Je n’ai pas pu donner beaucoup de temps»: Rafael Nadal

C’est la première fois de sa carrière que le Majorquin entame la saison en homme marié. Cependant, le joueur de 33 ans estime que «peu de choses» ont changé depuis son mariage en octobre 2019. Nadal a connu une courte saison morte l’année dernière, alors que le natif de Majorque a participé à la Coupe Davis 2019.

Il a également joué le tournoi d’exhibition – Championnat du monde de tennis Mubadala à Abu Dhabi à la fin de l’année. Par conséquent, il ne pouvait pas consacrer beaucoup de temps à la maison après son mariage.

“Honnêtement non, nous sommes ensemble depuis 2005, donc 15 ans ensemble et un mariage ne changent vraiment pas beaucoup et honnêtement après le mariage, je n’ai pas pu consacrer beaucoup de temps à la maison” à faire la vie conjugale “”, a déclaré Nadal dans une interview. .

Depuis son mariage, il a participé à 3 tournois ATP dont les finales de l’ATP World Tour et a un dossier de 9-3 victoires-défaites. Il lancera mardi sa campagne Open d’Australie 2020. Il s’agit du premier tournoi du Grand Chelem de Nadal après son mariage et il visera à améliorer ses résultats à Melbourne en tant que champion en titre.

Le souvenir préféré de Nadal de son mariage

En parlant de son meilleur souvenir de cette journée, Nadal a suggéré qu’il ne savait pas, bien sûr, qu’il était reconnaissant d’avoir toutes les personnes que le couple aimait là-bas.

“Honnêtement, nous ne voulions pas créer un show off avec des photos partout avec la presse. Nous avons juste essayé de faire un événement privé avec les gens que nous voulons », a-t-il déclaré.

«Tout était fantastique, c’était super que les gens le respectent. Nous avons été un couple très normal depuis le début, essayant d’éviter les choses en termes d’être très proactifs ensemble sur la presse ou ce genre de choses. J’essayais simplement de maintenir notre vie privée, loin de toute cette attention médiatique et notre mariage suivait la même chose », a conclu l’Espagnol.