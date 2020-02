“Je n’aime pas ces histoires” – Novak Djokovic revient sur “La Serbie contre le monde”

On a fait beaucoup plus de Novak Djokovic et de sa dynamique avec les fans de tennis que peut-être même ses réalisations. Ce n’est pas un mystère de savoir pourquoi; la plupart du temps, il joue Roger Federer ou Rafael Nadal, la majorité de la foule soutient son adversaire. Il continue et gagne la majorité des fois de toute façon.

Ce n’est pas toujours Federer ou Nadal qui obtiennent le soutien de la foule contre Djokovic. Il en allait de même en finale de l’Open d’Australie 2020 contre Thiem.

Alors, ce parti pris des fans l’a-t-il jamais vraiment affecté? Absolument pas. Et comme il le dit, il a suffisamment de fans qui l’aiment.

L’homme a détruit les notions conçues par de nombreuses personnes concernant les principes fondamentaux du tennis. Il a démantelé les théories de ce qu’un joueur peut et ne peut pas faire sur le terrain.

Novak Djokovic est un homme qui a accompli des choses que peu d’autres ont dans le tennis. Il est entré en scène lorsque deux géants luttaient pour le tag du plus grand joueur et ont forcé son propre nom dans le débat.

Comme beaucoup d’autres comme lui, Novak aurait pu simplement hausser les épaules et dire «rien que je n’aurais pu faire». Pourtant, il a décidé de croire en lui-même et de puiser dans sa résilience et sa passion pour tailler son nom dans l’histoire. Et il n’a pas encore fini.

Novak Djokovic

Mais au bout du compte, tout cela n’est que de la spéculation. Que pense Novak à ce sujet? Nous le savons maintenant.

Novak Djokovic donne son avis

Lors d’une vaste conférence de presse, le Serbe s’est exprimé sur le sujet et nous a fait part de ses réflexions.

«Beaucoup de choses ont été écrites sur la façon dont je ne suis pas aimé. Mon impression personnelle est que j’ai beaucoup de soutien et de sympathie pour moi. Quand je joue Federer ou Nadal, la foule les soutient mais cela ne veut pas dire que je suis détesté et que je devrais retourner l’ensemble du public serbe contre le monde. Je n’aime pas ces histoires «La Serbie contre le monde». »

Parlé comme un vrai champion bleu.

Djokovic ne se cache de personne ou de quoi que ce soit. Il a même abordé les pitreries qu’il enfonce parfois sur le terrain.

«Parfois, je suis distrait, j’ai des explosions, est-ce la foule, l’arbitre, le vent, etc. J’avoue cela et je n’en suis pas fier, mais je suis un être humain qui fait des erreurs et j’essaie de devenir meilleur chaque journée.”

Il a également réitéré qu’il ne voulait pas investir son temps et son énergie dans de telles histoires, car cela ne ferait que les faire grandir. Il ne veut tout simplement pas cette négativité autour de lui.

En tant que fan de Novak moi-même, j’ai maudit la foule d’innombrables fois parce qu’ils soutiennent son adversaire. Maintenant, je peux apprendre de l’homme lui-même et comprendre que ce n’est pas parce qu’ils ne l’encouragent pas qu’il le déteste.

Ces derniers temps, j’ai réalisé une chose à propos de Djokovic et de ses fans. Il n’a peut-être pas les chiffres comme Federer et Nadal, mais les fans qui le soutiennent, l’aiment absolument à mort. Ils sont plus passionnés et plongés dans sa carrière que tout autre fan.