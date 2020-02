“Je n’aime pas être comparé à Rafael Nadal” – Prodigy espagnol de tennis de 16 ans

Le joueur de tennis de 16 ans, Carlos Alcaraz Garfia, est devenu le plus jeune joueur à battre un joueur du Top 50 en 17 ans. Le phénomène du tennis espagnol a battu Albert Ramos-Vinolas au Rio Open 2020 et simultanément il a remporté sa toute première victoire en ATP. Alors que le phénomène du tennis est originaire du même pays que le 19 fois champion du Grand Chelem Rafael Nadal, Alcaraz est souvent comparé à lui. En recevant la question sur les comparaisons avec Nadal, l’adolescent a donné une réponse honnête.

“Je n’aime pas être comparé à Nadal”, a déclaré Carlos Alcaraz à Eurosport. «Il a déjà une brillante carrière et j’ai encore une très longue carrière devant moi. Je fais mon chemin; il a déjà le sien. Je ne peux pas me comparer à Nadal et je ne devrais pas être comparé à Nadal. “

Carlos Alcaraz

«Rafael Nadal est mon idole» – Alcaraz

Le numéro 314 mondial Alcaraz a en outre ajouté qu’il s’inspire de l’as espagnol et travaille sur chaque point qu’il joue. «Rafa est l’un des meilleurs concurrents de tous les temps, surtout en tête. J’ai encore un monde à améliorer sur le plan mental, dans l’attitude, en sachant concourir quand les choses ne vont pas bien », a ajouté Alcaraz.

«J’ai encore du mal à suivre chaque point pendant quatre heures, je dois améliorer tout cela, donc dans cet aspect, c’est bien d’avoir Rafa comme référence. Il est mon idole, pour moi, il sera toujours le meilleur dans toutes ces facettes », a-t-il mentionné.

Mais, après sa victoire historique à Rio, Alcaraz a déclaré que son jeu faisait le parallèle avec le grand Suisse Roger Federer. Il dit qu’il n’est pas un joueur de tennis agressif et propose des gagnants, des tirs au but et un netplay.

La nuit à Rio sera toujours l’une des nuits les plus incroyables de la carrière d’Alcaraz. Et le match s’est terminé vers 3 heures du matin, heure locale. Après sa victoire historique, il a déclaré: “Je me souviendrai de Rio pour toujours.”

Alcaraz a perdu son prochain match à l’Open de Rio 2020 contre Federico Coria. En 2019, il a atteint les quarts de finale chez les juniors de Wimbledon.