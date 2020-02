Je n’aime pas regarder les matchs entre Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic

L’ancien champion de Roland-Garros Yannick Noah dit qu’il n’aime pas regarder les matchs entre les trois grands – Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal – car le tennis leurs matchs sont prévisibles et de la nouvelle génération, il préfère regarder l’Australien Nick Kyrgios, puisque vous ne savoir ce qu’il va faire sur le terrain.

Selon Ouest France, Noah dit: “Quand il y a un Grand Chelem, j’allume la télé. Je vais couper le son et regarder trois matchs. Je pense qu’ils jouent tous si bien. Mais Djokovic-Federer, Djokovic-Nadal, Federer -Nadal, je ne regarde plus.

C’est toujours la meme chose. Je ne prends pas 50 fois un billet de cinéma pour voir le même film / “En parlant de joueurs de la nouvelle génération, Noah dit” le jeu de Medvedev est moche. Souhaitez-vous payer un billet pour aller voir Medvedev jouer? Êtes-vous sûr qu’il n’y a pas quelque chose sur Netflix à la place? C’est moche, mais il joue au tennis monstrueux. “

Noah admet qu’il aime regarder jouer Nick Kyrgios, qui, selon lui, est le gars le plus drôle de la tournée. “Vous ne savez pas ce qu’il va faire, et il fait des choses techniquement fantastiques. Il joue différemment par rapport aux gars qui savent seulement frapper les balles à gauche, à droite …

Ils le font à 100 000 heures, à 10 cm de la ligne, ok, mais je suis deux matchs comme ça et c’est bien. Pouvez-vous me dire pourquoi il y a moins de jeunes au tennis? Si j’étais jeune maintenant, j’aimerais être Kyrgios, c’est évident! À un moment donné, vous devez savoir écouter votre temps. ”