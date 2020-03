Je n’aurai jamais l’impact sur le monde qu’a eu Serena Williams

Alexis Ohanian a envoyé un tweet sincère à sa femme et superstar du tennis Serena Williams après que la championne du Grand Chelem, 23 fois, a été reconnue par le magazine TIME comme l’une des 100 femmes de l’année. Le magazine a publié le numéro spécial reconnaissant «100 femmes de l’année» en reconnaissance de la Journée internationale de la femme le 8 mars, et Ohanian voulait que tout le monde sache à quel point il est fier de sa femme.

Ohanian a tweeté: “Les mots ne peuvent pas décrire à quel point il est libérateur (en tant que chef d’entreprise ambitieux axé sur la carrière) d’avoir une femme qui a déjà accompli tant de choses – surtout quand on considère où elle a commencé et ce qu’elle a surmonté pour l’accomplir. .

Je n’aurai jamais l’impact sur le monde qu’a eu ma femme (peu importe la taille de @reddit ou le succès de @Initialized) et c’est OK! » il a dit. «C’est quelque chose à célébrer chez un partenaire. Cela me donne encore plus faim d’être meilleur et d’avoir plus de succès en tant que personne à part entière ».

Le couple s’est marié en 2017 et a une fille Alexis Olympia qui a 2 ans. Outre ses autres efforts, l’Américaine de 38 ans poursuit toujours ses objectifs en tant que joueuse de tennis – elle est classée dans le Top 10 et continue de viser son titre de record du 24e Grand Chelem en simple.

Les mots ne peuvent pas décrire à quel point il est libérateur (en tant que chef d’entreprise ambitieux axé sur la carrière) d’avoir une femme qui a déjà accompli tant de choses – surtout si vous considérez où elle a commencé et ce qu’elle a surmonté pour y parvenir.

pic.twitter.com/8Cm9vDI8La – Alexis Ohanian Sr. 🚀 (@alexisohanian) 6 mars 2020

Je n’aurai jamais l’impact sur le monde qu’a eu ma femme (peu importe la taille de @reddit ou le succès de @Initialized) et c’est OK!

C’est quelque chose à célébrer chez un partenaire.

Cela me donne encore plus faim d’être meilleur et d’avoir plus de succès en tant que personne entière. – Alexis Ohanian Sr. 🚀 (@alexisohanian) 6 mars 2020