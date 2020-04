“Je n’avais jamais vu de ma vie Rafael Nadal s’en aller dans un match”

Bien qu’il ne soit initialement considéré que comme un spécialiste de la terre battue, Rafael Nadal s’est progressivement révélé extrêmement compétitif sur toutes les surfaces, devenant le premier joueur de l’histoire à détenir (deux fois) trois titres de Slam sur gazon simultanément, sur terrain dur et sur terre battue, et remportant 9 Masters 1000, 5 Chelem et médaille d’or olympique sur terrain dur.

Il a remporté 12 fois à l’Open de France, 11 fois à Monte-Carlo et Barcelone et neuf à Rome. Seuls deux joueurs ont réussi à vaincre Rafael Nadal sur la terre battue parisienne de Roland Garros. Novak Djokovic a surclassé Nadal avec une victoire 7-5, 6-3, 6-1 en quart de finale de l’Open de France 2015.

Il n’est devenu que le deuxième homme après Robin Soderling à vaincre Nadal à Paris. «L’histoire révisionniste est facile. C’est facile pour moi de m’asseoir ici et de dire que je n’ai pas été si surpris », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick dans une interview avec Tennis Channel.

«À l’époque où j’étais à l’intérieur. Ce qui m’a choqué, c’est la façon dont cela s’est déroulé. Si je me souviens bien du tableau de bord, c’était comme un 5, un 3 et un. Je n’avais jamais vu Rafa s’en aller dans un match comme il l’avait fait contre Novak. Je vais, oh non, y a-t-il un changement de garde ici? ” il ajouta.

“Je ne m’attendrais jamais à ce que Rafa Nadal soit dominé dans le meilleur des 5 matches d’un Grand Chelem.” ) et un record de 59 titres sur terre battue. Avec 81 victoires consécutives sur terre battue, Nadal détient le record de la plus longue séquence de victoires sur simple surface de l’ère ouverte.