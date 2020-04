«Je ne comprends pas pourquoi nous avons des finales au meilleur des cinq ..»

Après quelques mois misérables et des résultats qui n’étaient pas en corrélation avec sa position de classement, Roger Federer a finalement retrouvé la forme à Vienne en octobre 2002 pour le troisième titre de la saison et le quatrième au général.

En finale, Roger a battu Jiri Novak 6-4, 6-1, 3-6, 6-4, sauvant sept occasions de pause sur dix et volant six fois le service de son rival sur 12 occasions pour décrocher un titre indispensable. Novak a réussi à forcer beaucoup d’erreurs du Suisse, mais Roger a dominé avec son service et son coup droit pour tirer plus de 50 gagnants, jouant mieux dans les moments cruciaux pour conclure la rencontre et éviter un décideur.

Federer avait l’avantage dans les échanges les plus courts et les plus prolongés, donnant le coup d’envoi de manière plus fiable pour une avance rapide, brisant Novak dans le sixième match après une solide attaque en coup droit et le tir d’un vainqueur en coup droit dans le prochain match pour ouvrir une Avance 5-2.

Le Tchèque a repoussé deux points de set lors du huitième match et a reculé lors du match suivant avec un coup droit, réduisant le déficit à 5-4 et prolongeant l’action au premier set. Jiri a perdu un point de jeu lors du match suivant et Roger a trouvé le moyen de marquer une pause après un coup droit lâche du Tchèque, prenant l’ouvre 6-4 et créant l’élan avant les autres sets.

Pourtant, Novak était là pour se battre, convertissant la sixième chance de pause au début du deuxième set et avançant avec un smash gagnant avant de perdre la tête lors du prochain match lorsque son revers atterrit longtemps. Federer a placé un coup droit sur le vainqueur de la ligne au quatrième match pour une autre pause de service qui l’a propulsé 3-1, repoussant une chance de pause avec un as quelques minutes plus tard pour augmenter l’avantage.

Il s’agissait du Suisse à ces moments-là, avec une autre pause dans son décompte lors du sixième match grâce à un coup droit sur le vainqueur de la ligne, clôturant le set avec une prise solide qui lui a donné deux sets à aimer mener après seulement 69 minutes.

Novak a augmenté son niveau dans le troisième set, servant bien et brisant Roger à 4-3 pour saisir le set sur son service lorsque Federer a réussi un revers facile. Le Suisse a gardé son attention dans le quatrième set, perdant cinq points derrière le tir initial et méritant une pause dans le dixième match après un heureux gagnant du cordon qui l’a porté vers le quatrième titre ATP, poursuivant sa charge dans le classement et revenant dans le top 10 où il resterait pendant les 14 prochaines années!

Quelques jours plus tard à Madrid, Roger a battu Marcelo Rios au deuxième tour pour prolonger la séquence de victoires, mentionnant cette finale de Vienne et disant qu’il ne comprend pas pourquoi ils doivent disputer la finale des cinq meilleures avant la plus importante Tournois Masters 1000.

“Il est normal que je sois assez fatigué après Vienne. Je ne comprends pas pourquoi nous devons disputer le meilleur des cinq finales avant le Masters 1000; ce n’est pas très intelligent. Heureusement, je suis tête de série à Madrid et j’ai eu un bye et une chance de commencer le tournoi mercredi.

Si ça devait être mardi, ça aurait été difficile pour moi car je n’aurais pas eu le temps de m’entraîner. Peut-être que nous devrions avoir la meilleure des trois finales avant les Masters Series et Majors. ”