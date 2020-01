Je ne connais pas Nick Kyrgios personnellement pour avoir son opinion

Le numéro un mondial Rafael Nadal ne voulait pas créer de drame ou de tension avant son affrontement avec Nick Kyrgios, car il a joué cool quand on l’a interrogé sur l’Australien lors de sa conférence de presse du deuxième tour. Nadal, tête de série n ° 1 et n °

23 têtes de série Kyrgios ont une histoire et maintenant, ils vont s’affronter en huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Kyrgios s’est montré capable de rivaliser et de battre Nadal avec trois victoires et quatre défaites en sept matches contre l’Espagnol.

“Je ne sais pas. Honnêtement, je ne le connais pas personnellement pour avoir une opinion claire”, a déclaré Nadal aux journalistes après avoir battu Carreno Busta. Nadal dit que Kyrgios améliore le Tour quand il est complètement concentré sur son jeu mais ce n’est pas bon quand il fait des trucs négatifs.

“Les joueurs qui agrandissent le Tour sont importants pour le Tour et quand il est prêt à jouer son meilleur tennis et à jouer avec passion, il est l’un de ces gars. Quand il fait les autres trucs bien sûr, je ne l’aime pas, “A déclaré Nadal.