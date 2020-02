Je ne crois pas au régime

L’ancienne championne de l’US Open, Sloane Stephens, dit qu’elle ne croit pas au régime et aime manger plus de ce qui la rend énergique, tout en parlant au magazine People de ses habitudes alimentaires. Stephens, 26 ans, qui a remporté l’US Open en 2017, a déclaré: «Je pense qu’en vieillissant, je suis devenu plus conscient de la façon dont certains aliments me font me sentir, alors j’essaie d’écouter mon corps.

Je mange plus de ce qui me donne de l’énergie et moins de ce qui me rend léthargique. Si je me dis que je ne peux pas avoir quelque chose, je le veux plus. Je préfère donc être très conscient de ce que je mange et rien de plus ».

Elle dit que sa philosophie lui permet de se livrer à ses aliments préférés, notamment le barbecue coréen, les sushis et la cuisine indienne, ainsi que ses propres pâtisseries. Elle dit: “Pas pour me vanter, mais mes tartes à Thanksgiving sont toujours un succès.”

Dans le magazine, Stephens décrit également son alimentation – Petit déjeuner – 1 tasse de yogourt grec avec ¼ tasse de granola; Bol de fruits frais Snack – Quantum Energy Square en copeaux d’amande de noix de coco (Stephens est un porte-parole) Déjeuner – Salade mixte verte avec poulet grillé et 1 collation post-entraînement d’avocat – 12 oz.

de dîner au lait au chocolat – 6 oz. saumon teriyaki; ¾ tasse de riz blanc; 1½ tasse d’hydratation de brocoli – 50 à 60 oz. de l’eau