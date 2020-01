“Je ne crois pas aux coïncidences” – Novak Djokovic ouvre le scénario du tennis serbe

Le champion de tennis serbe Novak Djokovic fait partie de ces athlètes qui ont concentré tout un pays sur un sport. Développer une culture sportive n’est pas facile. En fait, quand un enfant pratique un sport depuis son plus jeune âge, il est très difficile de changer.

Le tennis a été joué en Serbie avant que Novak Djokovic ne devienne une chose. Cependant, la superstarom réalisée par Novak a propulsé la popularité du sport dans le pays.

Lors de sa conférence de presse d’après-match de l’Open d’Australie, Novak Djokovic s’est ouvert sur le scénario du tennis en Serbie.

Qu’est-ce que Novak Djokovic a dit?

Novak est la plus populaire mais pas la première star du tennis à sortir de Serbie. Des joueurs comme Monica Seles ont été les premiers athlètes de Serbie à faire sensation dans le monde du tennis. Djokovic s’est ouvert sur l’impact d’une star du sport populaire sur le développement d’une culture sportive –

«Cela aide évidemment lorsque vous avez du succès au niveau mondial. Bien sûr, cela a un impact très positif dans votre pays. La Serbie n’avait pas vraiment de tradition de tennis réussie avant des joueurs comme Monica Seles. C’était probablement la première génération de joueurs de tennis à succès venant de notre pays. »

Novak a déclaré qu’il ne croyait pas aux coïncidences, mais la croissance du tennis en Serbie lui ressemblait comme une énorme coïncidence.

“Je ne crois pas aux coïncidences dans la vie. Pourtant, cela ressemblait beaucoup à une coïncidence car il n’y avait aucun système ou structure qui soutenait vraiment notre percée dans le tennis professionnel. »

Novak Djokovic a nommé des stars du tennis comme Jelena Jankovic et Ana Ivanovic qui ont atteint la première place du classement WTA. Avec Novak Djokovic et la star du double Nenad Zemonjic, ils ont aidé le tennis serbe à acquérir une légitimité mondiale. Tout cela s’est produit pour la Serbie dans les années 2000.

«Ce fut une décennie incroyable pour notre tennis. Cela a évidemment contribué à la popularité de ce sport dans notre pays. Il y avait beaucoup d’intérêt et beaucoup de jeunes ont choisi de prendre une raquette de tennis. »

Cependant, Novak a avoué que les problèmes persistent dans le tennis serbe. Le côté administratif n’a jamais complété l’énorme succès remporté par les joueurs. Il a blâmé l’infrastructure ainsi que le système pour la même chose.

Que fait Novak pour le tennis serbe?

Novak Djokovic a expliqué les efforts qu’il déploie pour rendre l’écosystème serbe plus favorable au tennis. Il dirige son propre club de tennis à Belgrade, ce qui contribue à accroître l’accessibilité de ce sport relativement cher.

«J’essaie d’aider la fédération et d’aider quiconque aime le tennis. L’objectif est d’établir un système qui sera un système de longue date qui permettra aux enfants et aux parents d’avoir un accès plus facile et moins cher au tennis. »

Novak a montré une incroyable compréhension des nuances de la base serbe. Il a expliqué que l’équipement de tennis coûte cher à une famille serbe moyenne. En fin de compte, cela les pousse à opter pour des alternatives moins chères comme le football et le handball. En fait, c’est précisément la raison pour laquelle les sports d’équipe trouvent de la monnaie en Serbie.

À qui est confronté Djokovic ensuite?

Novak est prêt à affronter le vétéran canadien Milos Raonic au prochain tour. Comme les deux joueurs sont en pleine forme, le match est censé être génial.

