Je ne crois pas qu’il est temps d’organiser des Jeux olympiques

Le joueur de tennis brésilien Marcelo Melo a déclaré que la décision des organisateurs des Jeux Olympiques de reporter les Jeux était une bonne idée. Le Comité International Olympique a décidé de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo de juillet de cette année à 2021 en raison de la pandémie COVID-19.

S’adressant à FoxSports Brazil, Melo a déclaré: «Le report des Jeux a été convenu. Nous vivons dans ce moment d’incertitude. Les cas dans le monde augmentent, certains endroits diminuent. Je ne pense pas qu’il soit temps d’organiser des Jeux olympiques.

Tout le monde est inquiet. Je pense que c’est un changement correct pour les athlètes et les fans, pour les gens qui vont voyager au Japon pour regarder. C’est un événement tellement glamour, que tout le monde espère toujours pouvoir participer, pouvoir suivre.

Les athlètes auront désormais plus de temps pour se préparer. »Melo est actuellement à la Saddlebrook Tennis Academy, en Floride, où il essaie de rester en forme avec des exercices et des entraînements, tout en suivant les soins et les recommandations du scénario.

Il est avec un ami Alexander Zverev, qui est également dans la même académie. Melo dit: «C’est une situation atypique que nous vivons. C’est donc une formation pour respecter ce moment. Je suis pratiquement isolé à l’intérieur, je ne pars pas pour la station, qui a toutes les installations, en espérant que les choses s’améliorent le plus tôt possible pour tout le monde. Et mélanger l’entraînement physique avec le terrain, pour garder le rythme et la condition physique, dans une routine quotidienne. ”