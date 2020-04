Je ne déteste pas Novak Djokovic

La star du tennis australien Nick Kyrgios dit qu’il peut admettre que les gens sont différents et qu’il ne déteste ni le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Kyrgios, classé au 40e rang mondial, a joué deux fois contre Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem.

L’Australien peut se vanter d’avoir un bilan positif contre Djokovic alors qu’il mène le record face à face contre le Serbe 2-0. Même le record de 20 fois champion du Grand Chelem Roger Federer et l’ancien numéro un mondial Rafael Nadal ne possèdent pas de record positif contre Djokovic.

Kyrgios, six fois champion de l’ATP, était sur Instagram Live avec son bon ami et collègue australien Thanasi Kokkinakis. “Je ne déteste personne. Je peux admettre que les gens sont différents. Je n’aime pas certaines des choses qu’il fait (Djokovic) mais je ne le déteste pas”, a déclaré Kyrgios sur Instagram Live.

Il y a un an, Kyrgios est apparu sur le podcast No Challenges Remaining et a donné ses pensées honnêtes sur Djokovic. “J’ai juste l’impression qu’il a une obsession de vouloir être aimé. Il veut juste être comme Roger (Federer).

Pour moi personnellement – je m’en fous en ce moment, je suis allé si loin – j’ai l’impression qu’il veut juste être tellement aimé que je ne peux simplement pas le supporter “, a déclaré Kyrgios à l’époque.” Toute cette célébration chose (faire des bisous à la foule) qu’il fait après les matchs, c’est comme si grincheux.

“(Mais) nous parlons d’un gars qui s’est retiré de l’Open d’Australie un an parce qu’il faisait trop chaud. Peu importe le nombre de tournois du Grand Chelem qu’il remporte, il ne sera jamais le plus grand pour moi. Tout simplement parce que je l’ai joué deux fois et j’aime, je suis désolé, mais si vous ne pouvez pas me battre, vous n’êtes pas le meilleur de tous les temps. ”