Sautant la Coupe ATP et arrivant tôt à Melbourne, Roger Federer se prépare pour le 21e Open d’Australie, entrant dans le tirage au sort en tant que troisième tête de série derrière Rafael Nadal et Novak Djokovic. Le vétéran suisse est toujours capable d’offrir un tennis incroyable, remportant quatre titres ATP en 2019 et se battant pour les couronnes du Masters 1000 et le succès majeur, poussés par Rafa et Novak qui ont partagé les quatre tournois les plus importants de la saison derrière nous.

Roger tentera de reprendre le chemin de la victoire à l’Open d’Australie, recherchant le septième titre en dessous et le troisième au cours des quatre dernières années, dépassant l’âge et d’autres obstacles à la levée des trophées en 2017 et 2018. Finir l’année en tête- 3, comme ils l’ont fait en 2007, Roger, Novak et Rafa sont les principaux favoris du titre de l’Open d’Australie, devant des challengers plus jeunes comme Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem qui ont joué à un haut niveau en 2019 et ont remporté des victoires sur de grands rivaux.

S’exprimant sur ses chances avant le tournoi, Roger a souligné le fait qu’il ne devrait pas être parmi les favoris à son âge, avec Rafael Nadal et Novak Djokovic, tous deux dans la trentaine également. Pourtant, Roger a déclaré qu’ils devraient tous être fiers de ce qu’ils ont accompli au cours des 15 dernières années, se tenant toujours au sommet du tennis masculin et défendant le trône devant des adversaires plus jeunes.

“Je suis également conscient que je ne devrais pas être le favori à 38 ans, ce devrait être quelqu’un d’autre, probablement dans la vingtaine”, a déclaré Federer. “Rafael Nadal, Novak Djokovic et moi sommes toujours parmi les joueurs à battre, ce qui est formidable, du moins pour nous.

Tout le monde a sa carrière; Rafa l’a fait à sa façon, Novak et Andy également. En fin de compte, je pense que nous pouvons regarder en arrière et être fiers de ce que nous avons accompli. ”