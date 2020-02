“Je ne donne pas un F * ck” – Nick Kyrgios mécontent de la foule après la retraite de mi-match

Le champion en titre Nick Kyrgios a été contraint de prendre sa retraite en raison d’une blessure au poignet au milieu de son match de premier tour contre Ugo Humbert à l’Open du Mexique 2020. Cependant, pourquoi l’Australien a-t-il fini par narguer la foule après s’être retiré de l’événement ATP 500 à Acapulco ?

Kyrgios a fait face à un chœur de huées autour du stade car il n’a pas réussi à terminer le match mardi soir. Le joueur de 24 ans a donc critiqué la foule irrespectueuse car il était très déçu de leur réaction.

Comment Nick Kyrgios a été hué hors du terrain?

La tête de série n ° 6 a eu du mal à trouver sa portée dès le premier point alors qu’Ugo Humbert a pris un départ rapide pour le match. En baisse de 1-4 dans le set, Kyrgios a pris un temps mort médical pour appliquer la bande de cerclage à son poignet gauche. Il était certainement en difficulté car il frappait des tranches de revers à une main au lieu de coups de revers à deux mains.

Cependant, Kyrgios a continué, tenant son service deux fois avant que Humbert ne serve le set 6-3, tenant à aimer. Par la suite, Kyrgios a enlevé la bande de cerclage de son poignet et a été contraint de se rendre du match.

Il y avait des scènes laides dans le stade alors que les Kyrgios abattus quittaient le terrain. La foule a envoyé l’Aussie emballer des huées tout autour.

Lisez aussi: «Exterminate the Dirt Rats» – Nick Kyrgios fait exploser les tournois Clay Court

“C’est malheureux”: Kyrgios

“Je ne pouvais pas donner un f * ck”, a-t-il déclaré à propos des hululements de la foule lors de la conférence de presse d’après-match.

«Mon poignet n’est tout simplement pas prêt à jouer. Je pouvais le sentir à chaque revers. C’est malheureux après les souvenirs que j’ai eu l’année dernière. C’est difficile pour moi », a ajouté le joueur de 24 ans.

“No me importa una mier **” 🤯

Las palabras de Nick Kyrgios tras salir abucheado de Acapulco. 😬 # AMT2020 pic.twitter.com/xG2AOe19GY

– Saque Ace (@AceSaque) 26 février 2020

Kyrgios n’avait plus joué de match en simple depuis l’Open d’Australie 2020. La blessure l’avait déjà vu se retirer de l’Open de New York et de l’Open de Delray Beach au cours des deux dernières semaines.

Avec ce retrait, Kyrgios perdra 500 points ATP car il n’a pas réussi à défendre un seul point en tant que champion en titre. En conséquence, il passera au n ° 38 dans le classement ATP du n ° 23.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion