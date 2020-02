Je ne joue au tennis que pour de l’argent

Le joueur de tennis kazakh Alexander Bublik a récemment fait des déclarations plutôt choquantes dans une interview au journal français L’Équipe. Bublik a révélé qu’il ne joue au tennis que pour de l’argent. «Je déteste le tennis de tout mon cœur.

Pour être honnête, je ne vois rien de positif à être un joueur de tennis. Je ne joue que pour de l’argent. S’il n’y avait pas d’argent, j’arrêterais de jouer au tennis instantanément. Je n’ai pas gagné assez d’argent, dans tous les autres cas j’aurais déjà pris ma retraite.

Il a également expliqué les tatouages ​​sur son corps: «J’ai sept tatouages ​​et chacun a une signification particulière dans ma vie. Celui que j’ai associé au tennis est un squelette qui a une balle de tennis dans la main, cela me rappelle que je devrais endurer ce sport tous les jours ».

Bublik a donné une autre interview après avoir remporté le premier tour de l’ATP de Marseille: «Je vais probablement mourir en jouant au tennis. Mais il est difficile, en tant que professionnel, de jouer tous les jours, toujours avec de nouveaux adversaires, même si vous avez mal partout ».

Il a ajouté: «Même si vous divorcez, si vous vous séparez de votre petite amie, vous devez jouer et si vous perdez, tout le monde vous demande pourquoi vous avez perdu. C’est la partie du tennis que je déteste ». Il est actuellement classé n ° 55 dans le monde et a été classé aussi haut que n ° 48 sur les graphiques ATP. Il possède un record de victoires-défaites de 25-29 dans sa carrière et a gagné plus de 1,3 million de dollars depuis qu’il est devenu pro.