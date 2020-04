Au cours des dernières années, Serena Williams a accumulé de mauvaises défaites et même parfois de mauvais chiffres souvent causés par une condition physique décevante. À 38 ans, il lui est maintenant difficile de se battre et de gagner contre de jeunes joueuses de tennis.

L’ancien numéro 1 mondial détient le plus grand nombre de titres du Grand Chelem en simple, double et double mixte combinés parmi les joueurs actifs. Ses 39 titres du Grand Chelem l’ont placée à la troisième place de la liste de tous les temps et deuxième à l’ère ouverte: 23 en simple, 14 en double féminin et deux en double mixte.

Elle est la joueuse la plus récente à avoir détenu simultanément les quatre titres du Grand Chelem en simple (2002-2003 et 2014-2015) et la troisième joueuse à y parvenir à deux reprises, après Rod Laver et Graf. Elle est également la plus récente joueuse à avoir remporté un titre du Grand Chelem sur chaque surface (dur, terre battue et herbe) en une année civile (2015).

Elle est également, avec sa sœur aînée Vénus, la dernière joueuse à avoir détenu simultanément les quatre titres du double féminin du Grand Chelem (2009-2010). «Je le crois vraiment ou je ne serais pas en tournée.

Je ne joue pas juste pour m’amuser. Perdre n’est vraiment pas amusant, jouer pour perdre, personnellement. Je ne sais pas. Il me semble que je réussis bien les deux derniers tournois de l’année “- a déclaré la championne du Grand Chelem à 23 reprises. Serena pense qu’elle en a encore la capacité.

«Je les ai tous gagnés plusieurs fois. Chacun est définitivement une opportunité pour moi de sortir et de gagner. Il ne s’agit même pas de slams, c’est juste moi qui joue du bon tennis, et je ne l’ai pas fait aujourd’hui.

C’est plus décevant. Donc ce n’est même pas une question de victoire, c’est juste plus que je suis meilleur que ça. C’est ce que c’est pour moi aujourd’hui ».