“Je ne l’aime pas quand il fait du personnel”

Lors de la conférence de presse après la victoire contre Pablo Carreno-Busta, Rafael Nadal a parlé de Nick Kyrgios, son prochain adversaire au quatrième tour de l’Open d’Australie 2020: “Je ne le connais pas honnêtement pour avoir une opinion claire.

Bien sûr, quand il fait des choses qui à mon avis ne sont pas bonnes, je ne l’aime pas, mais quand il joue un bon tennis et qu’il se passionne pour ce jeu, il est un joueur positif pour le Tour. Il aime beaucoup les fans. de lui est bon. “

Nadal a également déclaré à propos de son match: “Ce fut ma meilleure performance en tournoi. Aujourd’hui, j’ai franchi une étape importante qui me permet de gagner en confiance.” A propos de Roger Federer et Novak Djokovic, il a déclaré: “Il ne fait aucun doute que faire face à Roger et Novak m’a beaucoup aidé à grandir en tant que joueur”.