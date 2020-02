«Je ne le compterais pas pour son retour en Australie l’année prochaine»

Le grand joueur de tennis Tony Roche, qui a été un ancien entraîneur de Roger Federer, dit qu’il ne compterait pas que Roger Federer reviendrait à Melbourne pour l’Open d’Australie l’année prochaine. S’adressant au Brisbane Times, Roche a commenté: “Mais il est arrivé en demi-finale ici.

Je sais qu’il attendra avec impatience Wimbledon. Il va être l’un des favoris de ce tournoi, donc je ne le compterais pas [of returning to Australia next year]. “Federer a atteint les demi-finales à Melbourne où il a perdu contre Novak Djokovic jeudi. Il est déterminé à jouer une année complète en 2020 et après sa défaite en demi-finale, il a commenté:” Je suis confiant.

Je suis heureux de ce que je ressens, pour être honnête. J’ai traversé un bon bloc d’entraînement. Aucun projet de retraite. De ce point de vue, nous verrons comment se passe l’année, comment tout se passe en famille. Nous partirons de là. Bien sûr, j’espère être de retour. “

Federer se dirige maintenant vers l’Afrique du Sud pour la série d’expositions Match in Africa contre l’Espagnol Rafael Nadal et dit qu’il attend avec impatience la même chose. “Je veux dire, écoutez, numéro un, je suis très heureux. De toute évidence, ce Match pour l’Afrique se produit enfin.

C’est un de mes rêves depuis de très nombreuses années. Il est regrettable que cela ait pris autant de temps. Tu sais comment c’est. La vie en tournée est parfois ce qu’elle est. Je ne pourrais pas être plus excité maintenant que cela se passe réellement.

J’espère que je serai très bien pour jouer. Je crois que je le suis, mais nous verrons. De plus, le fait que Rafa soit disposé à le faire est pour le moins excitant, bien sûr. Je sais que mes parents sont très heureux, très fiers aussi. Je suis sûr que ça va être très, très spécial pour moi à plusieurs niveaux de jouer là-bas.

De plus, nous allons aussi avoir beaucoup de monde là-bas. Nous allons vraiment essayer de le rendre accessible à beaucoup de gens à venir. Pas seulement en faire un haut de gamme, juste pour les riches, essayez d’imprimer de l’argent. Ça n’a jamais été l’idée. L’idée était d’avoir une soirée amusante et amusante pour tout le monde. Je pense que nous allons pouvoir y parvenir. ”