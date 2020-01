Je ne mange plus de viande ou de produits laitiers. Voici pourquoi …

La star du tennis australien Nick Kyrgios est le dernier joueur à devenir végétalien et dit qu’il ne mange plus de viande ou de produits laitiers car il ne croit pas à la souffrance animale, selon Republic World. Dans un récent article, Kyrgios a commenté: “Je ne le fais pas croire à manger des animaux.

Je suis passionné par le bien-être animal depuis un certain temps maintenant. Je ne mange plus de viande ou de produits laitiers. Ce n’est pas pour ma santé, je ne crois tout simplement pas à manger des animaux. J’ai essayé un régime végétalien il y a quelques années, mais avec tous mes voyages, il était difficile de s’y tenir.

Depuis, j’ai réussi à le faire fonctionner et je suis végétarien depuis un bon moment. Voir les images de ces animaux souffrant des incendies ne fait que renforcer la raison pour laquelle j’ai choisi ce régime. Quand je vois ces terribles photos, je ne peux pas comprendre de manger de la viande.

Si les incendies continuent de brûler comme ils l’ont fait, vous ne pouvez qu’imaginer les statistiques que nous verrons à la fin de l’été. Nous avons déjà perdu un demi-milliard d’animaux, avec près de deux mois d’été devant nous.

Avec leurs maisons en feu, ces animaux n’ont nulle part où aller. J’ai vu récemment une photo d’un koala assis sur une parcelle d’herbe non brûlée, avec des flammes tout autour. C’était complètement impuissant. Le plus triste est que de nombreuses espèces menacées ont été prises dans cette tragédie.

Pour certains, nous pourrions voir leurs derniers jours avant qu’ils ne disparaissent pour toujours. “Kyrgios était le joueur australien qui a relancé les efforts pour collecter des fonds pour les feux de brousse, ce qui a conduit Tennis Australia à organiser l’événement Rally for Relief où des joueurs de tennis comme Roger Federer, Rafael Nadal, Naomi Osaka, Serena Williams et Kyrgios ont participé à la collecte de fonds pour les personnes touchées par les feux de brousse.

Kyrgios a choisi WIRES – le Service d’information, de sauvetage et d’éducation sur la faune comme organisme de bienfaisance pour lequel ses fonds doivent aller. Ses efforts pour collecter des fonds pour les personnes touchées par la crise des feux de brousse ont été largement reconnus et appréciés par le monde du tennis et le grand public australien. Kyrgios a perdu au quatrième tour de l’Open d’Australie en cours contre Rafael Nadal plus tôt cette semaine.